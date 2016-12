Nozes vão bem no brigadeiro e rendem sobremesa deliciosa

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 0 h 20 min Rendimento Rende

30 porções Preparo fácil

Ingredientes

1 caixinha de leite condensado 395g

1 colher (sopa) não cheia de margarina

2 colheres (sopa) chocolate em pó (não achocolatado)

40 gramas de nozes triturada

Modo de preparo

1) Primeiramente você pega nozes, tritura no liquidificador ou processador por 2 segundos e desligue rapidamente.



2) Pegue todos os ingredientes e misture na panela (nozes também). Mexa sem parar até a massa começar se desprender do fundo da panela. (Dependendo do fogo, em 5 minutos já estará no ponto)



3) Espere esfriar e em seguida enrole com o chocolate granulado. Para sair do comum, vale também enrolar com nozes trituradas.



Dica!



Para o Brigadeiro ficar com gostinho de nozes é cozinhar as nozes junto com outros ingredientes.