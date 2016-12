Panna cotta de chocolate branco com calda de maracujá

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 2 h 0 min Rendimento Rende

12 porções Preparo elaborado

Ingredientes

12 colheres (sopa) de manteiga ou margarina amolecida

1 xícaras (chá) de açúcar refinado

Ovos levemente batidos a gosto

1 xícara e meia (chá) de farinha de trigo com fermento

1/2 xícara (chá) de Amido de Milho

3 colheres (sopa) de creme de limão

5 colheres (sopa) de leite

Claras a gosto

1 xícara (chá) de açúcar refinado

5 colheres (sopa) de manteiga amolecida

130g de cream cheese

6 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

4 colheres (sopa) de manteiga em cubos

1/2 xícara (chá) de açúcar refinado

Suco de 3 limões Tahiti

Modo de preparo

1. Pré-aqueça o forno a 180°. Unte e forre com o papel-manteiga duas formas redondas iguais de 20cm de diâmetro



2. Para o creme de limão: em uma panela reúna os ingredientes do creme de limão e aqueça em fogo brando, mexendo de vez em quando com uma colher – não deixe ferver ou os ovos vão talhar. Quando engrossar o coe com a ajuda de uma peneira, e deixe esfriar. Reserve.



3. Com uma colher de pau o batedeira, bata a a manteiga e o açúcar até obter um creme claro e aerado. Adicione os ovos, um a um, batendo bem após cada adição e com o ultimo ovo, junte uma colher (sopa) da farinha de trigo para evitar a formação de grumos. Acrescente o 2 colheres (sopa) do creme de limão, misture o restante da farinha com a Maisena® e adicione a mistura. Finalize despejando o leite .



4. Transfira a massa para as formas, espalhando para eixar uniforme. Leve ao forno por 20 minutos até dourar levemente e um palito inserido no centro sair limpo.



5. Enquanto isso, faça o merengue. Em uma tigela absolutamente limpa bata as claras até encorpar e adicione metade do açúcar, uma colher por vez. Incorpore o restante do açúcar.



6. Retire os bolos do forno e espalhe menos da metade do merengue sobre um deles, alisando a superfície – procure evitar que o meregue encoste na forma, ou ficará difícil de desenformar.



7. Coloque o restante do merengue sobre o outro bolo e faça algumas espirais salientes (será a parte de cima). Retorne os bolos ao forno por 10 minutos, até o merengue ficar crocante e levemente dourado. Retire do forno, deixe esfriar na forma por alguns minutos e depois desenforme sobre um aramado para terminar de esfriar.



8. Para o recheio, bata a manteiga e acrescente o cream cheese, batendo até ficar homogêneo. Aos poucos, junte o açúcar e bata até a mistura ficar clara e aerada, mas não liquida, Acrescente as raspas de limão. Espalhe o recheio no bolo com o merengue liso, coloque o restante do creme de limão por cima e sobreponha a outra de bolo.