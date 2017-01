Pão de batata com recheio três queijos

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 0 h 0 min Rendimento Rende

4 porções Preparo elaborado

Ingredientes

2 xícaras de abacate maduro picado;

½ cebola roxa média picada;

¼ de xícara de iogurte grego zero açúcar;

1 tomate picado;

Suco de ½ limão-taiti;

3 colheres de sopa de coentro picado;

Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo

1) Em uma vasilha média, amasse o abacate com um garfo. Tome cuidado para que ele não vire uma papa.

2) Em seguida, adicione a cebola e o iogurte grego zero açúcar e misture bem.

3) Complete com o restante dos ingredientes, adicionando o tomate, o suco de limão, o coentro, sal e pimenta a gosto.

4) De preferência, sirva imediatamente. Se não for possível, cubra com papel filme e mantenha refrigerado. Tenha certeza de que o papel filme toque na superfície do guacamole, para evitar oxidação.

Fonte da receita: Vigor