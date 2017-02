Para refrescar: picolé de leite Ninho com recheio de Nutella

Ingredientes

½ lata de leite condensado (200g);

1 lata de creme de leite (300g);

½ xícara (chá) de leite Ninho;

½ xícara (chá) de água;

Nutella (a gosto).

Modo de preparo

Reprodução/Receitas de Minuto

1) Coloque no liquidificador o leite condensado, creme de leite, leite ninho e a água e bata até ficar homogêneo;2) Coloque essa mistura em forminhas para Paleta Mexicana respeitando o limite indicado pelo fabricante, coloque a parte interna e leve ao freezer por no mínimo 1 hora;3) Remova a parte interna, preencha com Nutella e complete com o creme de leite ninho, coloque o palito e leve ao freezer por no mínimo 3 horas;4) Se quiser fazer em forminhas comuns, basta colocar um pouco de Nutella no fundo e completar com o creme de leite ninho, colocar o palito e levar ao freezer por pelo menos 3 horas.