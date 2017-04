Prepare steaks de frango caseiros, uma opção muito mais saborosa e saudável

Ingredientes

1 1/2 xícara (200 g) de farinha sem glúten (veja abaixo como fazer);

1/2 xícara (110 g) de açúcar demerara;

1 xícara (130 g) de pitanga fresca;

1/3 xícara (80 ml) de óleo de coco derretido (ou outro óleo vegetal);

95 ml de água filtrada;

1 colher de sopa (15 ml) de extrato de baunilha (veja abaixo como fazer);

1 colher de sopa (5 g) de farinha de linhaça + 2 colheres de sopa de água (30 ml);

2 colheres de chá (7 g) de fermento químico.



Farinha sem glúten

2 xícaras (290 g) de farinha de arroz branca;

1 1/2 xícara (185 g) de farinha de arroz integral;

1 xícara (170 g) de fécula de batata;

1/2 xícara (55 g) de polvilho doce;

2 colheres de chá (5 g) de goma xantana – opcional.



Extrato de baunilha

3 unidades de favas de baunilha;

240ml de Vodka.

Modo de preparo

Reprodução/Tempero Alternativo

1) Comece preparando o "ovo" de linhaça que dará liga extra para massa. Em um recipiente pequeno, misture a farinha de linhaça e a água. Reserve por cerca de 5 minutos;2) Retire e descarte os cabinhos das pitangas caso tiver. Lave bem e corte ao meio, retire as sementes e descarte;3) Preaqueça o forno a 180 °C;4) Em um recipiente maior, coloque as pitangas, a mistura de farinha sem glúten, o açúcar demerara, o óleo de coco, a água, o extrato de baunilha e o "ovo" de linhaça. Misture bem até obter uma massa homogênea;5) Adicione o fermento e misture delicadamente até incorporar à massa;6) Despeje a massa em forminhas de muffins preenchendo aproximadamente 2/3 de sua capacidade. Dê preferência para forminhas de silicone untadas com um pouco de óleo;7) Leve ao forno preaquecido por cerca de 30 minutos. Verifique o cozimento inserindo um palito no centro do muffin, se sair limpo significa que está assado;8) Retire do forno e desenforme ainda quente se estiver usando fôrmas de silicone ou de alumínio. Se você deixar esfriar nas forminhas, o vapor irá acumular nas laterais deixando a massa mole e grudenta.1) Misture todos os ingredientes até ficar homogêneo;2) Transfira para um recipiente hermético bem fechado e conserve em local seco e fresco.1) Corte as favas ao meio no sentido do comprimento. Raspe com a faca ou com uma colher a parte interna de cada metade, do começo ao fim, para tirar as sementinhas;2) Coloque as favas e as sementes em um pote de vidro com a vodka e dê uma chacoalhada para misturar tudo;3) Guarde o pote em local fresco longe do sol. Espere pelo menos 2 meses para começar a usar. Se você tiver paciência espere 6 meses, o extrato estará com pouco gosto de álcool e muito sabor de baunilha.