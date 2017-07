Prepare um muffin de blueberry e limão super fofinho e saboroso

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 0 h 0 min Rendimento Rende

1 porções Preparo elaborado

Ingredientes

6 xícaras de pão amanhecido (baguete, de sal, ou francês – cortado em 2 cm);

150 gramas de bacon picado;

150 gramas de presunto picado;

Fio de azeite;

2 xicaras de queijo mussarela ralada ou minas padrão;

1 1/4 xícara de leite;

6 ovos;

1/2 xícara de cheiro verde picado;

Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo

1) Coloque um fio de azeite na frigideira e frite o bacon. Reserve;

2) Em uma tigela, misture os ovos, leite e tempero com o cheiro verde, sal e pimenta;

3) Acrescente o bacon frito, presunto e mussarela;

4) Coloque os cubos de pão e mexa;

5) Cubra a tigela com papel alumínio e leve à geladeira por 30 minutos;

6) Unte uma forma redonda com furo no meio com manteiga e farinha de rosca;

7) Tire a tigela da geladeira, mexa novamente e coloque a massa na forma;

OPCIONAL: Jogue por cima um punhadinho de bacon cru e mussarela ralada para ficar douradinho e mais bonito!

8) Cubra com papel alumínio leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos;

9) Retire o papel e deixe mais 15 minutos no forno para dourar;

10) Desenforme e vire novamente para ficar do lado bonito e dourado por cima. Sirva quentinho.