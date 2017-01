Quiche Lorraine recheada com queijo e bacon; saiba como fazer!

Redação Bonde

O final de semana já está aí e, para as pessoas mais caseiras, nada melhor do que uma sessão daqueles filmes preferidos, não é mesmo?Bom, pra deixar esses dias ainda melhores, separamos 5 receitas que combinam perfeitamente com esse programa pra lá de aconchegante.As combinações são livres (assim como a escolha do que assistir), mas aqui vão algumas dicas:1) Pãezinhos de queijo + chocolate quente de paçoca: só de pensar naquele pãozinho recém tirado do forno, quentinho, acompanhado de um chocolate quente de paçoca, hm...Essa é a opção perfeita para aquele filme dramático, cheio de lágrimas, mas com um final feliz para lá de clichê;2) Sanduíche quente de carne + Suco de melancia, abacaxi e laranja: com esse lanche mais reforçado, nada melhor do que um suco refrescante para acompanhar. Que tal adicionar à essa combinação aquele filme de ação que você sempre quis assistir? Só cuidado para não ficar vidrado com as cenas do longa e se sujar com o lanche, heim!3) Muffin de frango + Limonada de Kiwi: Filmes de terror? Está aqui a opção que se encaixa perfeitamente nesse tipo de filme. Todas as vezes que alguma cena assustadora for acontecer, beba um gole do suco. Por conta do gosto azedinho do limão, todo seu corpo ficará ligado à tv e você vai se sentir como um personagem da trama.Para acessar as receitas, é só clicar nas fotos. Faça ou escolha a sua combinação, e conte para nós o que achou!