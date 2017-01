Receita de torta de brownie com Nutella e leite ninho; aprenda!

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 0 h 0 min

Preparo elaborado

Ingredientes

Brownie

½ xícara (chá) de Açúcar;

6 Bolachas Oreos;

25g de Manteiga (derretida);

2 Ovos;

100g Chocolate Meio Amargo;

½ xícara (chá) de Farinha de Trigo;

¼ xícara (chá de Cacau).



Mousse de Nutella

1 xícara (chá) de Nutella;

1 Lata de Creme de Leite (s/ soro);

1pc de Gelatina Incolor;

½ xícara (chá) de Leite;

1 colher (sopa) de Manteiga.



Mousse de Leite Ninho

1 xícara (chá) de Leite em Pó;

½ xícara (chá) de Leite;

1 Lata de Creme de Leite (s/ soro);

1pc de Gelatina Incolor;

6 colheres (sopa) de Açúcar;

1 colher (sopa) de Manteiga.

Modo de preparo

Brownie

1) Em uma tigela coloque o chocolate meio amargo e derreta no microondas de 30 em 30 segundos misturando em cada intervalo ou em banho maria;

2) Junte a manteiga derretida, ovos, chocolate meio amargo e farinha de trigo e misture tudo muito bem;

3) Acomode em uma forma de fundo removível de 10cm de circunferência por 20 de altura, untada e forrada com papel manteiga, untada e enfarinhada com cacau em pó;

4) Junte as bolachas Oreos picadas e leve para assar em forno preaquecido a 200°C por 30 minutos ou até e fazer o teste do palito e ele sair levemente úmido, e deixe esfriar completamente;



Mousse de Nutella

1) Em uma outra tigela junte o creme de leite (s/ soro), Nutella e misture bem;

2) Coloque o pacote de gelatina em ½ xícara (chá) de leite, deixe descansar por uns 3 minutos e depois aqueça no microondas ou em banho maria por 15 segundos (NÃO DEIXE FERVER), e junte com a mousse de Nutella e jogue por cima do brownie e leve para gelar por +ou- 1 hora ou até que esteja firme ao toque.



Mousse de Leite Ninho

1) Em outra tigela coloque o creme de leite (s/ soro), leite ninho, açúcar e a gelatina hidratada no leite igual fizemos com o de Nutella.



Montagem

1) Coloque a mousse de leite ninho por cima do de Nutella e leve para gelar por no mínimo 2 horas;

2) Para remover da forma aqueça as laterais com um maçarico ou aqueça uma toalha e coloque em volta de toda a circunferência por alguns minutos. Retire da forma e decore com morango e frutas que desejar.



Veja o vídeo:



Fonte da receita: Receitas de Minuto