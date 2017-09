Saiba como fazer pastel assado crocante de frango com cream cheese

Ingredientes

4 pães redondos com gergelim;

8 fatias de queijo mussarela (ou outro de sua preferência);

Molho barbecue pronto;

600g de carne moída (você pode processar em casa também se preferir);

1 ovo;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

1/2 cebola picada;

1/2 xícara de salsinha picada;

Manteiga a gosto;

1 xícara de farinha de mandioca;

150g de bacon picado.

Modo de preparo

Reprodução/Amando Cozinhar

1) Quebre o ovo, coloque em um recipiente e bata levemente;2) Coloque a carne em um recipiente, adicione a cebola, a salsinha e uma colher (de sopa) do ovo batido. Misture bem;3) Divida em 4 partes e modele os hambúrgueres (usei uma forminha modeladora). Reserve.Em uma panela coloque o bacon picado, deixe dourar bem, adicione a farinha de mandioca e misture. Reserve;4) Coloque manteiga em uma frigideira e deixe esquentar, quando esquentar coloque os hambúrgueres tempere com sal e pimenta-do-reino, deixe fritar 5 minutos de cada lado no fogo baixo ou médio;5) Depois de fritar os dois lados coloque 2 fatias de queijo em cima de cada hambúrguer, coloque uma tampa na frigideira e deixe por 1 minuto. Desligue o fogo.1) Corte os pães ao meio. Leve uma frigideira ao fogo, deixe esquentar e coloque um pouco de manteiga, por cima da manteiga derretida coloque os pães com as partes do meio viradas para baixo, deixe dourar um pouco e retire. Isso é para esquentar o pão e selar a parte de dentro do pão para que ele não fique muito úmido;2) Por cima da parte de baixo do pão coloque molho barbecue, depois a farofa, por cima da farofa coloque a carne com queijo e por último a parte de cima do pão. Sirva quentinho.