Saiba como fazer um requeijão caseiro super saboroso e consistente

Ingredientes

01 frango caipira cortado nas juntas

20 sementes de urucum

01 cebola picada

02 colheres de sopa de banha de porco

Suco de 01 limão

02 dentes de alho picados

Pimenta dedo de moça picada

Alecrim, manjericão, salsinha e cebolinha picados

Sal e limão

Modo de preparo

Esfregue o limão por todo o frango.

Em uma panela, derreta a banha de porco e a gordura retirada do frango em fogo baixo.

Adicione o alecrim e em seguida doure os pedaços de frango, se necessário faça isto em duas vezes.

Retire o frango e reserve. Adicione as sementes de urucum e refogue até a gordura adquirir uma coloração laranja intensa.

Retire as sementes, refogue o alho, a cebola e a pimenta.

Tempere o frango com sal e retorne à panela.

Adicione água até cobrir e cozinhe lentamente, se precisar adicione mais água até que o frango esteja macio.

Salpique com os cheiros verdes e sirva em seguida.