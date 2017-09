Saiba como fazer uma broinha de fubá super prática e deliciosa

Ingredientes

2 latas de leite condensado;

3 colheres (sopa) de manteiga;

6 colheres (sopa) de leite Ninho;

400g de chocolate ao leite fracionado derretido;

Manteiga para untar;

Leite Ninho para passar;

1 xícara (chá) de Nutella.

Modo de preparo

Reprodução/Guia da Cozinha

1) Leve uma panela ao fogo médio com o leite condensado, a manteiga e o leite Ninho, mexendo até engrossar. Deixe esfriar;2) Pincele o chocolate dentro de forminhas de papel para brigadeiro pequenas, escorrendo o excesso. Leve à geladeira por 10 minutos;3) Retire e repita o procedimento por duas vezes. Desenforme com cuidado e reserve na geladeira;4) Modele brigadeiros com as mãos untadas, passe por leite em pó e coloque dentro das forminhas de chocolate;5) Decore com a Nutella, usando um saco de confeitar com bico pitanga pequeno e sirva.