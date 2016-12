Sanduíche de pernil com maionese de gorgonzola

Dê sua nota: Média: 0 votos

Ingredientes

Bolo

125 g de farinha de trigo

3 colheres (chá) de açúcar

¼ de xícara (chá) de água

15 g de fermento biológico

3 colheres (sopa) de leite

60 g de manteiga

100 g de passas brancas

2 ovos

1 pitada de sal



Calda

200 g de açúcar

3 xícaras (chá) de água

10 colheres (sopa) de rum

Modo de preparo

Bolo

Em um recipiente coloque uma colher de sobremesa de açúcar, a água, o fermento e deixe descansar por 10 minutos coberto com plástico. Bata a manteiga até ficar cremosa.



Aqueça o leite. Coloque a farinha em recipiente e faça um buraco no centro. Nesse buraco coloque os ovos, sal, as passas, o restante do açúcar e a mistura de fermento. Misture tudo.



Junte a manteiga, mexa de novo e amasse tudo até obter uma massa lisa e elástica. Coloque a massa em uma forma de buraco (24 cm), untada com manteiga. Cubra com plástico e deixe crescer até o nível da borda da fôrma, por aproximadamente uma hora.



Leve ao forno pré-aquecido (200° C) por 25 minutos.



Calda

Leve ao fogo o açúcar e a água e deixe ferver. Acrescente o rum e deixe reduzir pela metade. Quando o bolo estiver pronto, fure e regue com a calda até que fique bem embebido. Leve à geladeira e sirva com chantilly.



Decore com figos, pêssegos e cerejas em calda.

Fonte da receita: Nita Alimentos