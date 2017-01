Suco de melancia, abacaxi e laranja

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 0 h 15 min Rendimento Rende

6 porções Preparo fácil

Ingredientes

250 g de filé-mignon cortado em tiras;

1 dente alho amassado;

1 pitada de sal;

1 colher (sopa) de azeite de oliva;

1 cebola média cortada em tiras;

meio pimentão vermelho cortado em tiras;

meio pimentão verde cortado em tiras;

3 colheres (sopa) de ketchup;

1 colher (sopa) de molho de mostarda;

1 colher (chá) de molho inglês;

1 xícara (chá) de maionese;

6 pães-folhas;

1 colher (chá) cheiro-verde picado.

Modo de preparo

1) Em uma tigela, coloque as tiras de carne e tempere com o alho e o sal;

2) Coloque o azeite de oliva em uma panela pequena, aqueça em fogo médio e frite as tiras de carne por 5 minutos;

3) Junte a cebola, os pimentões e refogue por mais 5 minutos. Acrescente o ketchup, o molho de mostarda, o molho inglês e aqueça por mais 3 minutos. Retire do fogo e reserve;

4) Pré-aqueça o forno em temperatura média (180ºC);

5) Espalhe a maionese sobre os discos de pão, distribua a mistura reservada sobre os discos de pão, salpique o cheiro-verde e enrole cada um formando um rocambole;

6) Coloque-os em uma assadeira retangular grande (40 x 28cm) deixando um espaço entre eles e leve ao forno por 5 minutos. Retire do forno e sirva;



#DicadoChef

Caso não encontre pão-folha, utilize outro tipo de massa bem fina que dê para enrolar.

Fonte da receita: Divulgação