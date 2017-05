Uma geleia de café fácil de preparar e que dará um sabor diferenciado aos alimentos

Ingredientes

Hambúrguer

3 beterrabas médias com casca;

4 colheres (sopa) de azeite de oliva;

1 cebola roxa sem casca cortada em cubos;

½ colher (chá) de sal;

1 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto;

1½ xícara de feijão-preto ou roxinho cozido;

1 xícara de arroz integral cozido;

2 colheres (sopa) de salsinha fresca picada;

Pimenta-do-reino moída na hora;

5g de cominho;

5g de páprica;

5g de coentro em pó.



Lanche

6 pães de hambúrguer australiano;

3 tomates;

Alface americana;

Picles em conserva;

Ketchup e mostarda.

Modo de preparo

Reprodução/Vix/Food Network

1) Lave bem a casca e corte as pontas das beterrabas. Rale no processador ou em um ralo grosso;2) Em uma frigideira grande, aqueça duas colheres (sopa) do azeite em fogo médio. Junte a cebola e refogue por 6-8 minutos ou até começar a ficar translúcida. Adicione as beterrabas e o sal e misture;3) Tampe e cozinhe por 10-12 minutos ou até a beterraba ficar macia. Despeje o vinagre, misture e raspe o fundo da frigideira com uma colher de pau;4) Espere esfriar um pouco;5) Em uma tigela, amasse grosseiramente o feijão. Junte a mistura de beterraba, o arroz, a salsinha, o cominho, a páprica, coentro em pó e a pimenta-do-reino a gosto;6) Acerte o sal e modele seis hambúrgueres com 1cm de espessura;7) Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite em fogo alto. Frite os hambúrgueres aos poucos. Eles devem chiar em contato com o óleo – esse é o sinal de que está se formando uma crosta;8) Frite por 1 minuto, reduza o fogo para médio e frite por mais 2-3 minutos. Com cuidado, vire os hambúrgueres. Frite por 4-5 minutos ou até o ponto desejado;1) Sirva em pão de hambúrguer australiano com tomate, alface americana, picles em conserva, ketchup e mostarda.