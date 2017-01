Uma receita especial de Apricot Chicken; confira!

Dê sua nota: Média: 0 votos

Tempo de preparo 0 h 15 min Rendimento Rende

7 porções Preparo elaborado

Ingredientes

1 lata de grão de bico drenada (265g);

1 colher (sopa) cheia de SupraSoy sem lactose dissolvida em 1 xícara (chá) de água;

2 colheres (chá) de azeite extravirgem;

½ colher (chá) de sal;

2 ramos de salsinha picada;

3 talos de cebolinhas picadas;

1 pacote de pão sírio integral contado em fatias pequenas.

Modo de preparo

1) Cozinhe o grão de bico em fogo baixo com o SupraSoy dissolvido por cerca de 10 minutos ou até que ele esteja macio;

2) Bata no liquidificador o grão de bico com o restante do leite do cozimento;

3) Tempere com azeite, sal e as ervas;

4) Misture bem e sirva acompanhado do pão.



#Dica: Para deixar o pão crocante, torre as fatias junto com um pouco de azeite levando-as ao forno por cerca de 5 minutos.

Fonte da receita: Divulgação