A semana foi tensa.Assim que soubemos da "notícia" ficamos todos ansiosos.Aqui na Capital mundial do café as modernidades chegavam rapidamente, apesar de nova e interiorana a cidade era pujante.Conhecíamos e frequentávamos diversas lanchonetes e padarias, consumíamos seus quitutes, mas, novidade era novidade.Janela aberta, brisa morna, observo rapidamente a longa fila de veículos que serpenteia lentamente indo e voltando na Avenida Paraná, fazendo o "trottoir" que acontecia ao entardecer dos domingos.Inspiro pra acertar o fôlego, pois subi rapidamente a escada que levava ao segundo piso.Demoro um pouco pra me acomodar, até a cadeira é diferente...Tudo de fórmica em cores claras, as mesas redondas e pequenas acomodam quatro pessoas, ocupamos duas.Sobre as mesas retângulos de papel grosso impressos com colorido intenso fazem o papel da toalha. No meio da mesa um porta guardanapos e potes coloridos de mostarda, ketchup e maionese.Incrível, um cardápio para escolher o sanduíche.O garçom fica ao lado, aguardando as perguntas para esclarecer e fazer os pedidos.No cardápio tudo é "X";X salada, x bacon, x egg, etc.Eu já vim com meu pedido na cabeça, de cor e salteado:Por favor, pra mim um X salada com queijo.