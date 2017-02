Você sabe o que é moda sustentável?

Reprodução/Youtube

Desde o surgimento de aplicativos de serviços, eles têm facilitado muito a vida dos consumidores, servem para pedir comida, avalizar empresas e lugares de lazer.Um aplicativo que ajuda profissionais de beleza a lucram mais e atuar melhor na fidelização e prospecção de clientes foi criado após uma queda no mercado em 2015, e no ano passado, começou a receber mais dinheiro para esquentar e economia de serviços de beleza e estética.Arrumar o cabelo ou a barba, fazer depilação, unhas e maquiagem são alguns dos rituais pelos quais todas as pessoas passam todos os meses. Apesar disso, 2015 foi o ano em que o mercado da beleza mostrou seu primeiro indicador negativo, após 23 anos consecutivos de crescimento.Houve uma queda de 6,7% nas vendas entre janeiro e setembro de 2015 em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).A partir deste cenário, um aplicativo tem ajudado profissionais de beleza de todo o Brasil a lucrar mais. "Foi maravilhoso conhecer este aplicativo. Todas as minhas clientes que me enviavam mensagens de texto ou me ligavam querendo marcar horário agora agendam direto pelo, verificando o melhor dia e horário na minha agenda", comenta Sumaya Bergamo, empresária que há 9 meses cadastrou seu negócio no aplicativo e aumentou em 10% a carteira de clientes depois de aderir à tecnologia.Com a plataforma online, o cliente tem a facilidade de fazer agendamentos online em estabelecimentos bem avaliados e nos principais salões de beleza e barbearias do Brasil, graças à conexão direta com a agenda dos espaços cadastrados.A empresa também oferece para os empresários de serviços de beleza um sistema voltado a atrair novos clientes e a realizar a gestão dos negócios.Este software conta com recursos práticos como o lembrete automático, que impede que o cliente esqueça do agendamento, além de incentivar a avaliação do atendimento de cada profissional, o que torna tudo mais interativo para as pessoas que utilizam oCom o crescente interesse pelo mercado de beleza no Brasil, arecebeu no início de 2016 um investimento de R$ 28 milhões do Valor Capital Group e comprou a AZ Soluções, líder no Brasil em software de gestão para estabelecimentos de beleza. Com isso, passaram a oferecer uma solução completa para os empresários do segmento."Neste momento da retomada de crescimento do setor, os profissionais de beleza podem contar com a tecnologia para se diferenciar. Cabeleireiros e empresários têm à disposição uma ferramenta que oferece a tranquilidade de controlar com facilidade os aspectos essenciais de gestão de um salão e oferecer a inovação do agendamento online.Já o cliente agenda seu horário através de um aplicativo intuitivo com lembretes enviados via mensagens, função que diminui o número de cancelamentos e atrasos", afirma Alexandre Kleis, CEO da empresa.Já para o analista financeiro da, Giovanni Tecchio, apesar do desaquecimento generalizado ocasionado pela crise o mercado brasileiro de higiene e beleza se mantém um segmento muito atrativo: "Para 2017 prevemos um cenário desafiador, porém otimista.Com a retomada do crescimento econômico, tanto os salões e profissionais de beleza já existentes quanto os novos ingressantes nesse mercado devem se beneficiar."Em 2016 foi destaque na loja de aplicativos da Apple nas categorias "Apps que amamos" e "Apps que facilitam a vida das pessoas" dentro de várias capitais brasileiras. Além desses reconhecimentos, foi a únicada América Latina selecionada para um dos mais renomados programas do Vale do Silício, em um período de quatro meses de aceleração na 500