Instituto Maria da Penha passa por dificuldades e abre financiamento coletivo

Mônica Sousa, diretora executiva da MSP, filha do Mauricio de Sousa, de inspiração para a principal personagem da cultura pop brasileira foi a convidada doe falou sobre empoderamento feminino nas personagens de histórias em quadrinhos.Durante quase 50 minutos de programa, ela comentou sobre o início do trabalho nos estúdios do pai, a relação dela com a personagem, animações, empoderamento feminino e sua participação na empresa do pai como representante da marca.Um dos pontos mais importantes da entrevista foi sobre o empoderamento feminino, que, em 2016, motivou o projeto Donas da Rua. "A ideia surgiu em função da desigualdade", contou. "A gente tem personagens - não só a Mônica, mas também as outras meninas - bastante empoderadas, fortes. Elas não têm o perfil de beleza, o estereótipo, mas são muito felizes com o que são. São muito autênticas. Elas querem ser felizes e querem ter as mesmas oportunidades"."Então a gente achava que precisava usar as nossas personagens, de alguma maneira, para falar sobre isso, para falar com as meninas, com as crianças. Para saberem que elas têm condição de fazer o que elas quiserem da vida, qualquer profissão".A iniciativa trouxe ações dentro da própria MSP, com conscientização dos quadrinistas que trabalham na casa com o apoio da ONU Mulher. "Eles vestiram a causa. Eles estão trabalhando e produzindo histórias muito legais a partir disso". Ela revelou outro detalhe: "O Mauricio de Sousa, que criou os personagens, é feminista ao extremo, graças a Deus! A gente é de uma família de mulheres fortes. Ele veio de uma família assim".Mônica Sousa também contou sobre como entrou na empresa criada pelo pai. "Eu comecei na Mauricio de Sousa aos 18 anos, como vendedora da lojinha da Mônica. Aí eu gostei da área comercial, fui crescendo e virei gerente de produtos. Eu procurava as empresas para fazer produtos da Turma da Mônica, para licenciamento", relata. "Então eu fui crescendo e virei diretora. O que eu faço é cuidar dos contratos, cuidar das empresas que querem fazer contrato com a Mauricio de Sousa Produções".Apesar dos sucessos, nem tudo é fácil no caminho da MSP, deixando vários projetos pelo caminho, sem efetivamente chegarem a uma conclusão, e fazendo com que a empresa procure caminhos alternativos. "É muito difícil a gente concorrer com as empresas americanas, que vêm para o Brasil com dinheiro enorme. Nós temos que ser muito criativos".