Maria Graza Chiuri estreia com mensagem feminista na Dior

Reprodução



'Meus braços estão cansados de segurar esse cartaz desde 1960'



Reprodução



'Não acredito que ainda tenho que protestar esta merda'



Reprodução



'Trump, não zombe pessoas deferentes. Seja prestativo e gentil, como eu'



Reprodução



À esquerda: 'Nem santas, nem vadias. Mulheres'. À direita: 'Adicionamos legenda em inglês para você não se assustar'



Reprodução



'Sou a mulher que construiu a Trump Tower'



Reprodução



'Agarre-o pelo topete' (referência feita à frase "agarre-a pela vagina" no áudio vazado de uma conversa do atual presidente)



Reprodução



'Cale a boca, Trump, e me faça um sanduíche' 'Meus braços estão cansados de segurar esse cartaz desde 1960''Não acredito que ainda tenho que protestar esta merda''Trump, não zombe pessoas deferentes. Seja prestativo e gentil, como eu'À esquerda: 'Nem santas, nem vadias. Mulheres'. À direita: 'Adicionamos legenda em inglês para você não se assustar''Sou a mulher que construiu a Trump Tower''Agarre-o pelo topete' (referência feita à frase "agarre-a pela vagina" no áudio vazado de uma conversa do atual presidente)'Cale a boca, Trump, e me faça um sanduíche'

(Com informações de Hypeness)

Redação Bonde

PUBLICIDADE

A Marcha das Mulheres (Women's March) tomou as ruas dos EUA neste fim de semana. Milhares de pessoas saíram as ruas um dia após a posse do atual presidente, Donald Trump, para se posicionar contra atitudes machistas tomadas pelo presidente eleito, e para demonstrar que seu governo não vai afetar os direitos civis conquistados pelas mulheres no país.A marcha teve protestou não só contra o machismo, mas contra a homofobia, xenofobia, racismo e intolerância religiosa, características demonstradas nos discursos de Trump durante toda sua candidatura.Desde mulheres comuns de todos os cantos do país com suas filhas e amigas até celebridades do mais alto escalão, como Madonna, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Connie Britton, a marcha levou às ruas a maior parte da população insatisfeita com a eleição de Trump. Natalie Portman chegou a subir no palco da marcha e Los Angeles e declarar "Eu gostaria de agradecer nosso novo presidente, o senhor acabou de começar uma revolução".Confira abaixo os cartazes com as melhores e mais inspiradoras frases da marcha: