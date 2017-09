'Despacito' ao som de calculadoras viraliza na internet

Divulgação

Agência Estado

Uma das atrações do Rock in Rio 2017 vai montar a "maior tela de games já vista no mundo". Instalada no espaço batizado de Oi Game Arena (Arena Carioca 1), a "supertela" da GameXP tem 75 metros de comprimento e 20 de altura, totalizando mais de 1450 metros quadrados de projeção. A tela já está sendo montada na Cidade do Rock.Os visitantes poderão assistir disputas com alguns dos melhores gamers do Brasil, com narrações e comentários ao vivo, além de bandas e DJs.Estão confirmadas as disputas dos games: CS:Go, Injustice 2, Clash Royale, Pro-Evolution Soccer 2018 e Just Dance. Além disso, a Disney levará para o palco da arena e o gramado do Rock in Rio uma ativação especial de Star Wars: Os Últimos Jedi.A GameXP é uma parceria do Rock in Rio com a CCXP Comic Con Experience, e vai funcionar todos os dias do festival das 14h às 21h (Expo Play) e das 15h30 às 20h.Outro espaço na Arena Carioca 2 é a Expo Play, uma área de exposição com estandes dos games, onde os visitantes poderão jogar os maiores lançamentos do mercado. A GameZone será a área dedicada aos arcades, com jogos retrôs de fliperama.A Experience Bay, do lado de fora das arenas, terá atrações replicam em tamanho real fases de jogos, como Mario Bros Le Parkour, Angry Birds e Assassin’s Creed. As atrações são gratuitas para o público do Rock in Rio.