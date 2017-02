Grammy Awards 2017 reúne os melhores da música neste domingo

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Chegou a hora de acompanhar a noite mais importante da música, o Grammy Awards 2017, que a TNT exibe com exclusividade, dando continuidade à Temporada de Premiações. A aguardada festa será neste domingo (12), às 23h, ao vivo, direto do Staples Center, em Los Angeles, com apresentação do ator James Corden, famoso pelo quadro Carpool Karaoke. Na transmissão da TNT, a apresentação e os comentários ficam a cargo de Domingas Person e João Marcello Bôscoli.Com o ousado projeto audiovisual Lemonade, que tem surpreendido tanto o público quanto a crítica, a cantora Beyoncé lidera as indicações concorrendo em nove categorias. No pódio, Drake, Rihanna e Kanye West seguem a diva com oito indicações cada. Mas Beyoncé tem uma forte concorrente e disputa com Adele, que levou os fãs ao delírio com o álbum 25, as principais categorias do Grammy: Gravação do Ano, Álbum do Ano, Música do Ano e Melhor Performance Solo de Pop.Os concorrentes na categoria Álbum do Ano são fortes. Além de Adele e Beyoncé, o canadense Justin Bieber entra na disputa com Porpuse, Drake com o dançante Views e Sturgill Simpson com o elogiado A Sailor’s Guide to Earth.Em 2016, outros talentos invadiram as paradas de sucesso e garantiram seu lugar na disputa. É o caso de Chance, The Rapper (do hit "No Problem"), Kelsea Ballerini, a banda The Chainsmokers (sucesso com a canção "Closer"), Maren Morris, Anderson .Paak, Lukas Graham (com a romântica "7 Years") e Twenty One Pilots.E a expectativa é grande para os shows musicais da noite. Com performances que prometem surpreender o público, sobem ao palco Adele, John Legend (destaque do filme La La Land), Carrie Underwood (descoberta no Americal Idol em 2005), Keith Urban e Bruno Mars, elogiado pelo mais novo hit/álbum 24K Magic.O Grammy vai ser o palco do encontro entre rapper The Weeknd e a dupla de música eletrônica Daft Punk. Eles deverão animar o público com a performance dançante de "Starboy". E outro grande momento da noite deve ser o show de Katy Perry. A musa pop apresenta sua nova música "Chained To The Rhythm", em parceria com o cantor jamaicano Skip Marley. E a cantora Lady Gaga, que surpreendeu o público no show de intervalo do Super Bowl, se apresenta com a banda heavy metal Metallica, no que promete ser um dos momentos mais memoráveis da maior noite de música.A TNT fará um aquecimento para a grande festa. Será em uma live, que começa às 22h na página da TNT no Facebook (@tntbr) e no YouTube (www.youtube.com/TNTbra) onde a transmissão terá o recurso da câmera 360º. O jornalista Alexandre Matias (Blog do Matias – UOL) comanda um bate-papo musical com as cantoras Tiê e Maria Gadú e com o rapper Rico Dalasam.