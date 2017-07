Iggy Azalea rebate críticas sobre possível remix de 'Switch' com Maluma

Reprodução/Instagram

Agência Estado

Lori, professora em Newfoundland, no Canadá, é muito fã de Adele. Ela já tentou assistir a um show da cantora três vezes, no entanto, todos foram cancelados.Segundo a versão britânica do jornal Metro, a primeira tentativa foi em Houston, no Texas, em 2011. Ela gastou 600 libras, aproximadamente R$ 2,5 mil, para comprar os ingressos e viajar até a cidade. Porém, a canadense teve seu sonho frustrado: a apresentação foi cancelada.A outra tentativa foi em Phoenix, no Arizona, quando programou um feriado para toda a família, que coincidia com o show da cantora. Mais uma vez, a aparição de Adele foi cancelada.Em 2017, a frustração mais recente foi em Wembley, na Inglaterra. Novamente, a cantora britânica desmarcou o show.Lori fez até um post em seu Facebook com uma montagem sua ao lado de Adele para pedir ajuda para Ellen Degeneres. "Eu sei que é minha escolha viajar para te ver, mas é inacreditável", desabafou. "Eu ainda não vi o seu show e já gastei quase dez mil dólares. Ajudem uma garota! Tudo que eu quero são cinco minutos e um copo de chá."