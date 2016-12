Morre no Reino Unido o cantor George Michael, aos 53 anos

Redação Bonde

O Grammy Awards de 2017, vai ser no dia 12 de fevereiro de 2017, com apresentação de James Corden, em Los Angeles. Os competidores serão grandes, muitos ícones da música pop vão concorrer e será difícil saber quem vai ganhar.A favorita Beyoncé teve o maior número de indicações, foram 9. Mais indicações do que todos os outros artistas, devido ao seu álbum. Segundo os sites e os entendedores, sua maior adversário é Adele, que voltou muito bem com seu álbume concorre em cinco categorias com a norte americana. Se colocarmos em um ranking, Beyoncé tem 20 prêmios de edições anteriores e Adele tem 10, mas vale lembrar que Beyoncé concorreu mais vezes ao prêmio.Há destaques para esta edição, além do duelo entre Adele e Beyoncé. É a consagração do trabalho derradeiro de David Bowie,, que concorre em 4 categorias.Entre os outros estão Drake, Kanye West e Rihanna. Cada um destes com 8 chances ganhar. Mas a sensação será de David Bowie, que deixou seu álbum depois de sua morte.O Brasil estará presente no Grammy. Caetano Veloso e Gilberto Gil são os finalistas de Melhor Disco de World Music com "Dois Amigos, Um Século de Música: Multishow Ao Vivo".Segue as indicações do 59ª edição do Grammy Awards de 2017.’25, Adele’‘Lemonade’, Adele‘A Sailor's Guide to Earth’, Sturgill Simpson‘Purpose’, Justin Bieber‘Views’, Drake"Hello", Adele"Formation", Beyoncé"7 Years", Lukas Graham"Work", Rihanna feat. Drake"Stressed Out", Twenty One Pilots"Formation", Beyoncé"Hello", Adele"I Took a Pill in Ibiza", Mike Posner""Love Yourself", Justin Bieber"7 Years", Lukas GrahamThe ChainsmokersChance the RapperAnderson PaakMaren MorrisKelsea Ballerini"Hello", Adele"Hold Up", Beyoncé"Love Yourself", Justin Bieber"Piece By Piece", Kelly Clarkson"Dangerous Woman", Ariana Grande"Closer", The Chainsmokers Featuring Halsey"7 Years", Lukas Graham"Work", Rihanna Featuring Drake"Cheap Thrills", Sia Featuring Sean Paul"Stressed Out", Twenty One Pilots‘Cinema’, Andrea Bocelli‘Fallen Angels’, Bob Dylan‘Stages Live’, Josh Groban‘Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin’, Willie Nelson‘Encore: Movie Partners Sing Broadway’, Barbra Streisand‘25’, Adele‘Purpose’, Justin Bieber‘Dangerous Woman’, Ariana Grande‘Confident’, Demi Lovato‘This Is Acting’, Sia"Tearing Me Up", Bob Moses"Don't Let Me Down", The Chainsmokers Featuring Daya"Never Be Like You", Flume Featuring Kai"Rinse & Repeat", Riton Featuring Kah-Lo"Drinkee", Sofi Tukker‘Skin’, Flume‘Electronica 1: The Time Machine’, Jean-Michel Jarre‘Epoch’, Tycho‘Barbara Barbara, We Face A Shining Future’, Underworld‘Louie Vega Starring…XXVIII’, Louie Vega"Joe (Live From Austin City Limits)", Alabama Shakes"Don't Hurt Yourself", Beyoncé Feat. Jack White"Blackstar", David Bowie"The Sound Of Silence (Live On Conan)", Disturbed"Heathens", Twenty One Pilots"Shock Me", Baroness"Silvera", Gojira"Rotting In Vain", Korn"Dystopia", Megadeth"The Price Is Wrong", Periphery"Blackstar", David Bowie"Burn The Witch", Radiohead"Hardwired", Metallica"Heathens", Twenty One Pilots"My Name Is Human", Highly Suspect‘California’, Blink-182‘Tell Me I'm Pretty’, Cage The Elephant‘Magma’, Gojira‘Death Of A Bachelor’, Panic! At The Disco‘Weezer’, Weezer'22, A Million’, Bon Iver‘Blackstar’, David Bowie‘The Hope Six Demolition Project’, PJ Harvey‘Post Pop Depression’, Iggy Pop‘A Moon Shaped Pool’, Radiohead"Turnin' Me Up", BJ The Chicago Kid"Permission", Ro James"I Do", Musiq Soulchild"Needed Me", Rihanna"Cranes In The Sky", Solange"Come See Me", PartyNextDoor Featuring Drake"Exchange", Bryson Tiller"Kiss It Better", Rihanna"Lake By The Ocean", Maxwell"Luv", Tory Lanez‘Lemonade’, Beyoncé‘Ology’, Gallant‘We Are King’, KING‘Malibu’, Anderson .Paak‘Anti’, Rihanna"Freedom", Beyoncé Featuring Kendrick Lamar"Hotline Bling", Drake"Broccoli", D.R.A.M. Featuring Lil Yachty"Ultralight Beam", Kanye West Featuring Chance The Rapper"Famous", Kanye West Featuring Rihanna"All The Way Up", Fat Joe & Remy Ma Featuring French Montana & Infared"Famous", Kanye West Featuring Rihanna"Hotline Bling", Drake"No Problem", Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz"Ultralight Beam", Kanye West Featuring Rihanna‘Coloring Book’, Chance The Rapper‘And The Anonymous Nobody’, De La Soul‘Major Key’, DJ Khaled‘Views’, Drake‘Blank Face LP’, ScHoolboy Q‘The Life Of Pablo’, Kanye West‘Un Besito Mas’, Jesse & Joy‘Ilusión’, Gaby Moreno‘Similares’, Laura Pausini‘Seguir Latiendo’, Sanalejo‘Buena Vida’, Diego Torres‘Destiny’, Celtic Woman‘Walking In The Footsteps Of Our Fathers’, Ladysmith Black Mambazo‘Sing me Home’, Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble‘Land Of Gold’, Anoushka Shankar‘Dois Amigos, Um Século De Música: Multishow Ao Vivo’, Caetano Veloso & Gilberto Gil‘ilevitable’, ilê‘L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros)’, Illya Kuryaki & The Valderamas‘Buenaventura’, La Santa Cecilia‘Los Rakas’, Los Rakas‘Amor Supremo’, Carla Morrison‘Sly & Robbie Presents… Reggae For Her’, Devin Di Dakta & J.L‘Rose Petals’, J Boog‘Ziggy Marley’, Ziggy Marley‘Everlasting’, Raging Fyah‘Falling Into Place’, Rebelution‘SOJA: Live In Virginia’, SOJA‘Ponte dos Espiões’‘Os Oito Odiados’‘O Regresso’‘Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força’‘Stranger Things’‘Anti’, Rihanna‘Blackstar’, David Bowie‘Human Performance’, Parquet Courts‘Sunset Motel’, Reckless Kelly‘22, A Million’, Bon Iver"Formation", Beyoncé"River", Leon Bridges"Up & Up", Coldplay"Gosh", jamie XX"Upside Down & Inside Out", OK Go‘I'll Sleep When I'm Dead’, Steve Aoki‘The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years’, The Beatles‘Lemonade’, Beyoncé‘The Music Of Strangers’, Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble‘American Saturday Night: Live From The Grand Ole Opry’, Vários