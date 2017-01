Paula Fernandes culpa crise econômica por redução no número de shows

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Duas grandes atrações prometem movimentar as areias de Caiobá neste sábado (7). Com realização da Like Entretenimento, o fenômeno das pistas e um dos maiores "hitmakers" do Brasil na atualidade, Dennis DJ e a dupla sul-mato-grossense Munhoz & Mariano sobem ao palco do Garden Hall (Rua Alvorada, 600), a partir das 23h59.Os sertanejos trazem na bagagem, a turnê Nunca Desista. A dupla vai fazer tudo mundo dançar e promete levar muita diversão para o público que estará presente. No repertório, uma mescla de antigos sucessos como "Balada Louca", "Camaro Amarelo" e "Alô final de semana chegou", e os mais recentes "Bombeiro", "Se Quer Ir Então Vai", "Copo na Mão" e " Ela Não Pode Saber". A dupla ainda aposta em outros ritmos e faz alguns medleys de funk, pop e até de micareta. Além, claro, dos modões de sertanejo raiz que embalam os corações de todos.Já o artista carioca Dennis Dj promete embalar o público com sua mistura de pop, funk e música eletrônica. Dennis é hoje um dos nomes mais populares da cena eletrônica brasileira e conta com grandes sucessos em seu repertório, frutos de parcerias do artista com grandes fenômenos da música brasileira, como Wesley Safadão, Lucas Lucco, Monobloco e muitos outros. Suas apresentações no concorrido "Baile do Dennis" e nos maiores eventos e festas atraem uma enorme legião de fãs, que lotam os shows e alavancam a audiência de seus vídeos, podcasts, programas de rádio e redes sociais.Considerada a música do ano, "Malandramente" é mais um grande sucesso do Dennis, que segue no topo das paradas nacionais e já conta com mais de 60 milhões de visualizações no YouTube. No Spotify, alcançou o primeiro lugar entre as canções mais ouvidas do Brasil e o segundo entre as músicas que mais viralizaram no mundo inteiro. Por meio de seu selo "2N", Dennis produziu a canção que tem letra de Nandinho e que conta, ainda, com a participação de Nego Bam. O projeto de Dennis foi além: o produtor teve a ideia de fazer com que os dois artistas, que faziam apresentações solo, virassem uma dupla, o que se concretizou a partir dessa música.Entre seus primeiros sucessos que viraram verdadeiros hits, estão "Dança da Motinha", da MC Beth, "Cerol na mão", do Bonde do Tigrão, e "Adultério", de Mr. Catra, todas produzidas por Dennis, além de "Tô Tranquilão", sucesso de MC Sapão produzido e escrito pelo artista, entre tantas outras canções que marcaram época. Com 19 anos de carreira, consolidou sua imagem ao convidar artistas para dar voz a suas produções e estrelar vídeos em seu canal do YouTube, que possui mais de 100 milhões de visualizações.Seu projeto "Dennis feat" já reuniu grandes nomes de diferentes ritmos da música brasileira ao longo de suas apresentações e gravações, como Wesley Safadão, Lucas Lucco, Valesca, MC Guimê, João Lucas & Marcelo, Buchecha, Nego do Borel, Naldo, Toni Garrido, entre outros, além de Ronaldinho Gaúcho. Dennis também já participou do maior baile de Carnaval do Rio de Janeiro, o Monobloco.Agora, Dennis se prepara para lançar dois clipes ao lado de duas estrelas brasileiras, Claudia Leitte e Thiaguinho. As músicas e os clipes foram gravados em novembro, quando Dennis se reuniu com os cantores, sob a direção de Raphael Montagner e Rafael Marques.