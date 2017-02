Concorra a ingressos para o Cinemark!!

Vencimento: Encerrada em 08/12/2016 12:00

Prêmio

01 par de ingressos

Resultado da Promoção

» GIORDANI VIEIRA DA SILVA - giordanivieira@xxxxxx.xxx.xx

» NICOLLAS MATHEUS DOS SANTOS - nicollas150@xxxxxx.xxx.xx

» RENATO APARECIDO DA SILVA - renato1209silva@xxxxxx.xxx.xx

» MARINA - mari_belinha@xxxxxx.xxx.xx

» Caroline Naldi Ludovico - carol.ludovico1005@xxxxxx.xxx.xx

» AMAURI PEREIRA DA ROCHA - amaurirocha78@xxxxxx.xxx.xx

» Rodrigo de Oliveira Nascimento - digo_on@xxxxxx.xxx.xx

» carla lopes martins - cris_1974@xxxxxx.xxx.xx

» Luiz Kaminami - luizkaminami@xxxxxx.xxx.xx

» ANA CAROLINA MELO PEREIRA - carolmelop@xxxxxx.xxx.xx



Regulamento da Promoção

• O objetivo desta promoção é sortear ingressos para Entrada no Festival da Cerveja de Londrina, dia 10 de dezembro, a partir das 12h no Parque de Exposições Ney Braga - Pavilhão Internacional.

• Os ingressos são válidos apenas no dia;

• O cadastramento poderá ser feito dia 08/12/2016, com sorteio no dia 09/12/2016;

• Para participar você deve ser cadastrado no Bonde Promoções e preencher corretamente todos os campos do cadastro;

• O sorteio é realizado através de um sistema eletrônico de escolha aleatória dos nomes cadastrados e validados na promoção;

• Participantes com dados incompletos serão excluídos automaticamente;

• A promoção é aberta à participação de qualquer pessoa, exceto funcionários do Grupo Folha de Comunicação;

• Os ganhadores devem retirar seus ingressos pessoalmente, até o dia 10/12/2016 até às 12:00

na Folha de Londrina (Rua Piauí, 241 – Centro – Londrina/PR) munido dos documentos após serem comunicados do resultado;

• Promoção válida para todo o Brasil;

• Não estão inclusos transporte e hospedagem para ganhadores de outras cidades;

• As situações omissas a esse regulamento serão analisadas e decididas pelo Departamento Jurídico da Folha de Londrina.