Campanha para o Dia Mundial de Combate à Osteoporose

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 50% dos cidadãos em todo o mundo não tomam medicamentos corretamente, e por diversas razões. A estimativa é que seria possível poupar bilhões de reais (370 milhões de euros) por meio do uso responsável dos medicamentos. O valor equivale a 8% da despesa mundial em saúde e que impactam em toda a cadeia: internamentos, morbidade e mortalidade.Um outro levantamento feito pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ) mostrou que 76,4% dos brasileiros utilizam remédios que não foram receitados por médicos, mas por indicação de familiares, amigos e vizinhos. A pesquisa também apontou que desses, 32% tomam uma dosagem maior do que a recomendada pelos médicos.As principais consequências desse uso inadequado de medicamentos são: reações adversas, não adesão ao tratamento, superdosagem ou subdosagem, sinais e sintomas de erros de medicação.O problema é tão grave, que há 5 anos a venda de antibióticos sem prescrição médica teve que ser proibida no Brasil para conter o uso indiscriminado. E para lembrar da importância da administração consciente dos medicamentos, que no dia 5 de maio é celebrado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Em Londrina a data terá uma série de atividades, com eventos abertos ao público.O uso racional dos fármacos é considerado racional quando feito com: indicação adequada, com a medicação correta, na dose certa de acordo com as condições clínicas do paciente, com administração e duração apropriadas, adesão adequada do paciente ao tratamento, e avaliação de possíveis eventos adversos relacionados ao tratamento.São ações de conscientização. A rede de Farmácias Vale Verde vai promover palestra com gestantes nas cidades de Londrina e região de atuação, falando um pouco sobre os riscos da automedicação. Alguns testes gratuitos nas lojas pra verificar se a pessoa faz o uso correto de medicamentos. São questionários para serem respondidos na hora, e caso dê negativo o teste, o cliente ganha uma consulta farmacêutica na Clínica Minuto Saúde para ajudar a organizar sua rotina de medicamentos e orientações.Seguem algumas informações para o melhor uso de medicamentos:- Procure saber para que serve cada remédio que você toma, e como ele pode ajudar sua saúde. Pergunte ao médico ou ao farmacêutico sobre cada um deles.- Não mude a dose dos seus remédios por conta própria. Tomar mais ou menos comprimidos do que foi prescrito pode prejudicar seriamente sua saúde. Não faça isso. Siga uma rotina organizada para tomar os remédios, principalmente se você toma vários. Isso ajuda a não esquecer e melhora os resultados do tratamento.- Cuidado para não se esquecer de tomar seus remédios. Se você tem dificuldade para lembrar-se de tomar os seus remédios, converse com o farmacêutico sobre como simplificar seu tratamento.- Acompanhe com o médico e o farmacêutico a evolução da sua saúde e dos seus exames para saber se seus remédios estão fazendo o bem esperado.- Use a farmácia como apoio para acompanhar sua saúde, incluindo pressão arterial, glicose etc.- Se algum medicamento estiver incomodando ou fazendo mal, sempre informe ao médico ou ao farmacêutico sobre isso. Eles irão te ajudar a resolver esse problema rapidamente.- Não jogue remédios velhos ou vencidos no vaso sanitário ou no lixo comum. Descarte os medicamentos nos coletores da sua farmácia ou pelo sistema de coleta seletiva de lixo da sua cidade.- Não deixe seus remédios acabarem, vá à farmácia antes disso. É importante não interromper o tratamento, por isso se organize para não ficar sem remédio.- Discuta opções de marcas e preços com o farmacêutico e o médico. Se o tratamento é caro demais, você tem o direito de encontrar opções mais baratas para cuidar da sua saúde com a mesma qualidade.- Não tome remédios tarjados por conta própria. A tarja vermelha ou preta indica que eles só devem ser usados com receita. Por isso, não aceite indicação de remédios tarjados.