Saiba como lidar com o envelhecimento de forma saudável

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Muitas vezes o passar dos anos vem acompanhado de uma sensação de angústia por nos darmos conta do passar do tempo e percebermos que estamos envelhecendo. Lidar com essa questão é um dos principais dilemas da sociedade, basta observarmos tantos poetas, de Camões a Drummond, que expuseram seus anseios sobre as transformações das etapas da vida. Para orientar as pessoas a lidar com o envelhecimento de forma saudável a psicóloga, Aline Melo aborda o tema."A aceitação do envelhecer é algo único, relacionado às experiências de vida, laços afetivos e realizações que alcançou", explica a psicóloga. A cultura em qual este indivíduo está inserido também contribui para uma melhor ou pior aceitação do envelhecimento. "No Oriente, por exemplo, os idosos são reconhecidos como sábios e que devem ser respeitados. Porém, no Ocidente, é comum a conotação desrespeitosa, considerando-os antigos e ultrapassados", comenta.Aline também enfatiza outro ponto quanto à percepção do passar dos anos, que é o acúmulo de frustrações. Enxergar que os planos que haviam sido feitos não foram cumpridos e acreditar que não há mais tempo hábil para realizá-los geram angústia. "O fim de ano é só um gatilho para dar acesso a insatisfações já presentes e que muitas vezes não damos atenção no decorrer dos dias e, às vezes, acabam sendo evidenciadas neste momento", reflete a especialista.Também a dificuldade em se adaptar com mudanças e perdas pode atrapalhar a forma de lidar com o tempo. "É preciso observar como foi a transição da adolescência para a vida adulta, se apresentou algum contratempo em lidar com novas experiências e situações de perda, como a de um emprego ou até mesmo de um ente querido".Ela ensina que a primeira coisa que devemos fazer nesses casos é vivenciar esse sentimento. "Sentir saudade do passado significa que deixou um rastro de amor e que foi importante para a pessoa. Porém, é necessário se permitir novas alegrias no presente, sem se esquecer das boas lembranças".Mais uma questão sobre o envelhecimento que preocupa principalmente a sociedade dos dias de hoje é a transformação do corpo. "Homens e mulheres realizam cada vez mais cirurgias plásticas, utilizam cosméticos e tratamentos de beleza para retardar esse processo", afirma a psicóloga.Aline aconselha que para lidar melhor com o passar dos anos é preciso trabalhar o sentimento de gratidão. "Se há a possibilidade de vivenciar esta fase, mesmo de angústias, é porque conseguimos estar vivos até o momento e assim ter a oportunidade de construir mais boas memórias. Sempre há tempo de criar novos objetivos condizentes com nossas condições físicas e mentais", finaliza.