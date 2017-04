Sintomas, diagnósticos e tratamento do bruxismo

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã inicia nesta segunda-feira (17) a campanha de vacinação contra a Influenza (Gripe). A vacina está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde para os grupos considerados de risco para o Ministério da Saúde (pessoas com mais de 60 anos, crianças de seis meses até 4 anos 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas - mulheres no período até 45 dias após o parto-, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, indígenas, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis ou em condições clínicas especiais, que possuam prescrição médica, trabalhadores e detentos do sistema prisional e professores do ensino regular e superior de escolas públicas e privadas, que estejam em atividade).A campanha nacional segue até o dia 26 de maio. No dia 13 de maio, um sábado, ocorrerá o "Dia D de Mobilização Nacional". Todas as unidades de saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural, estarão abertas das 8 às 17 horas para imunizar a população pertencente aos grupos da campanha.Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica e do Programa de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Sebastiana Caetano, 13.983 doses da vacina foram disponibilizadas para Ibiporã. A meta é imunizar 10.481 pessoas – 90% do público-alvo da campanha. "É importante se imunizar o quanto antes, pois a vacina demora pelo menos duas semanas para fazer efeito. Ela é eficaz contra os três tipos do vírus da gripe mais circulantes no País - Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Em adultos, a dose é única. Porém, em crianças com idade até oito anos, pode haver a necessidade de duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas", explica Sebastiana.De acordo com a coordenadora de Imunização, a vacina somente é contraindicada em caso de histórico de reação anafilática em doses anteriores e alergia grave relacionada ao ovo de galinha e seus derivados. Em doenças agudas febris moderadas ou graves recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Quem tomou a vacina contra a dengue deve dar um intervalo de 30 dias para se imunizar contra a gripe.Para ser vacinado, é necessário apresentar a Carteira de Vacinação e documento de identificação com foto; solicitação médica que conste a doença de base, para os doentes crônicos; declaração da instituição que é vinculado e documento de identificação com foto, para professores; o registro de nascimento ou declaração de nascidos vivos, para as puérperas.A transmissão dos vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto e não compartilhar objetos de uso pessoal.Em caso de síndrome gripal, deve-se procurar um serviço de saúde o mais rápido possível. A vacina contra a gripe não é capaz de eliminar a doença ou impedir a circulação do vírus, por isso, as medidas de prevenção são muito importantes.Também é importante lembrar que, mesmo pessoas vacinadas, ao apresentarem os sintomas da gripe - especialmente se são integrantes de grupos mais vulneráveis às complicações - devem procurar, imediatamente, o médico. Os sintomas da gripe são: febre, tosse ou dor na garganta, além de outros, como dor de cabeça, dor muscular e nas articulações. Já o agravamento pode ser identificado por falta de ar, febre por mais de três dias, piora de sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração.17 de abril a 26 de maiotodas as UBSspessoas com mais de 60 anos, crianças de seis meses até 4 anos 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas - mulheres no período até 45 dias após o parto-, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, indígenas, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis ou em condições clínicas especiais, que possuam prescrição médica, trabalhadores e detentos do sistema prisional e professores do ensino regular e superior de escolas públicas e privadas, que estejam em atividadeCarteira de Vacinação e documento de identificação com foto; solicitação médica que conste a doença de base, para os doentes crônicos; declaração da instituição que é vinculado e documento de identificação com foto, para professores; o registro de nascimento ou declaração de nascidos vivos, para as puérperas.