Descubra como não sair da dieta nas festas de final de Ano

A estação de altas temperaturas chegou e é hora das mulheres redobrarem a atenção em relação à zona genital, pois no calor a proliferação de bactérias e fungos é maior. Confira dicas para passar as férias numa boa:Não vale passar qualquer sabonete, é preciso usar os específicos. O sabonete líquido íntimo apresenta o nível adequado de pH, levemente ácido, em torno de 5, assim como nossa pele, por isso ajuda a equilibrar a flora vaginal. Nessa época do ano, como transpiramos mais, são indicados dois banhos por dia.Uma pesquisa realizada com mais de duas mil mulheres do mundo todo, aponta que 84% delas sentem a região íntima perdendo o frescor ao longo do dia. O desodorante, pensado para essa parte do corpo, ajuda diretamente nessa questão, pois previne odores indesejados. Ele pode ser levado na bolsa para retocar ao longo do dia, ajudando a manter o frescor da manhã.Os pelos funcionam como barreiras de defesa contra bactérias para esse local tão exposto e sensível. Por isso, o ideal é não tirar tudo, depilar apenas no contorno da região vaginal já é suficiente para ficar em dia com o biquíni. O mais importante é realizar uma depilação com bastante higiene e produtos confiáveis.Calor combina com praia, piscina e diversão. Mas tome cuidado: ficar o dia inteiro com essa peça encharcada pode facilitar o desenvolvimento das doenças sérias como infecções urinárias, candidíase e coceiras. Os modelos com forro de algodão são mais adequados, mas, se puder tirar a peça molhada e usar uma calcinha de algodão, melhor ainda.Se usado com moderação, o uso da versão interna está liberado. Mas lembre-se de não deixar passar mais de seis horas sem trocar. Ele não é indicado para dormir. Caso prefira os externos, eleja os que apresentam a cobertura suave. Deixe de lado os que prometem a sensação seca, pois na verdade, são revestidos com plástico e esquentam ainda mais. Essa dica também vale para os protetores diários.A vulva tem a necessidade de respirar. Então, evite roupas muito apertadas e com tecidos grossos. Durante o dia, priorize aquelas que são 100% algodão e deixe as rendas para as noites de amor com o parceiro. Dormir sem calcinha é a melhor maneira de ventilar a área.