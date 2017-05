Na busca de uma alimentação saudável, consuma fibras

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Falar ao telefone, digitar no computador e guardar a carteira no bolso da calça parecem coisas simples e inocentes do nosso cotidiano, certo? Pois engana-se quem pensa assim. Hábitos mais comuns do que você imagina podem estar prejudicando a sua coluna e acarretando em dores, encurtamentos e desvios posturais.Segundo a instrutora de pilates Lillian Moura, esses hábitos considerados "inocentes" são os verdadeiros vilões do nosso corpo. "Se a pessoa não costuma praticar atividade física isso se agrava ainda mais, porque falta instrução, força e autoconhecimento para que esses deslizes sejam corrigidos. Então o problema tende a piorar", comenta ela.. O problema não está exatamente em guardar a carteira, mas sim em sentar com ela no bolso. Muitas vezes, por falta de local para armazená-la, os homens deixam a carteira no bolso de trás da calça e isso faz com que a postura fique completamente deformada ao sentar. "Num curto prazo esse ato pode trazer dor, mas em um longo prazo pode desenvolver desvios da coluna", conta Lillian Moura.. Você é do tipo que trabalha 90% do tempo sentado e não consegue descruzar as pernas? Então você faz parte da maior parte da população. O problema é que sentar com as pernas cruzadas prejudica a circulação e certamente a sua coluna. "Neste caso, o ideal é que as pernas fiquem descruzadas e em ângulo de 90º em relação ao quadril. Existem apoios para os pés que podem ser adquiridos para ajudar com essa angulação", explica a instrutora.. As mulheres tendem a carregar muito peso nas bolsas, sobrecarregando os ombros e costas. O problema se agrava porque todo mundo tem um lado que utiliza mais. Sendo assim, Lillian indica que evite-se sobrecarregar no peso da bolsa, sempre que possível mude o lado que carrega e até troque por uma mochila de vez em quando.. Seja no celular ou no telefone fixo, você tem mania de apoiar o aparelho no ombro e sair por aí com as mãos livres? Esse truque para poder fazer mais coisas ao mesmo tempo, como anotações, é um crime para a sua coluna. "Acho que a imagem já é autoexplicativa. Basta ver alguém nesta posição para perceber que está tudo errado né?", brinca Lillian Moura.. Um dos grandes vilões da atualidade: o computador. Cada vez mais dependentes, ficamos horas e horas em frente a essa telinha. Você já notou a altura que ela fica na sua mesa? Se os seus braços ficam apoiados ao digitar? Se tensiona os ombros? "Tudo isso influencia e muito. A postura em frente ao computador é grande vilã para tensões. "Muitas vezes sentimos que estamos travados, com ombros tensionados e dor nas costas. Tudo isso é resultado de muitas horas em frente ao computador na posição errada", diz a instrutora.Segundo Lillian Moura, além desses cinco hábitos citados, existem inúmeros outros que prejudicam a nossa coluna sem que percebamos. Para tanto, o ideal é que a pessoa seja ativa fisicamente e exercite também o autoconhecimento."Além de estar bem alongada e forte fisicamente no sentido de manter abdômen contraído e costas retas, indicamos o pilates como uma atividade ideal para todas as idades. Isso porque ele promove todas essas situações citadas anteriormente e ainda provoca muito o autoconhecimento do corpo. Além disso é uma atividade que não tem contra-indicações", conta Lillian.A instrutora afirma que mesmo após um desvio de coluna ter ocorrido é possível amenizá-lo com o pilates. Temos casos de pacientes que tem ombros não alinhados e que tiveram o problema corrigido com o pilates. Tratamos também muitos alunos com dores e tensões.