Jovens apresentam em feira internacional aplicativo para combater Aedes aegypti

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, ficou pequena para a gravação do clipe "Corpo Sensual", da cantora Pablo Vittar. A música é uma parceria com Matheus Carrilho, da Banda Uó. Já as cenas do videoclipe tiveram a parceria exclusiva do Ministério da Saúde e a participação dela, a estrela da ação: a camisinha do SUS.O clipe conta a história de um casal que vive um romance arrebatador, ao som de uma batida dançante. Mas como em todas as situações que envolvem paixão e sensualidade, é importante lembrar da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (IST). É a primeira vez que o Ministério da Saúde faz este tipo de publicidade de utilidade pública, em um videoclipe. Na linguagem publicitária, isso se chama product placement. E a escolha da Pablo para esse novo passo de divulgação não foi à toa. Ela é uma das maiores artistas da atualidade, tem grande aceitação entre os jovens e conversa diretamente com o público a ser atingido pela campanha da camisinha.A coordenadora de atendimento da divisão de publicidade do Ministério da Saúde, Juliana Costa Vieira, explica de onde veio a ideia de falar diretamente com a Pablo. "A parceria é um projeto inovador na escala de governo. Essa oportunidade foi ainda mais interessante porque coloca uma mensagem de conscientização em um ambiente que não encontra resistência por parte do público. Ou seja, nossa mensagem tem uma chance muito maior de ser percebida, assimilada e aceita do que em numa campanha tradicional", enfatiza.Ouça o áudio da música:O Brasil vem diversificando as ações dentro de um conceito de prevenção combinada, que inclui distribuição de preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante, ações educativas e ampliação de acesso a novas tecnologias, como testagem rápida (incluindo fluido oral), profilaxia pós-exposição e profilaxia pré-exposição. As ações de prevenção focalizadas em grupos que concentram maior carga de infecção pelo HIV, como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, população trans, etc, vem sendo continuamente ampliadas. Um exemplo é o projeto Viva Melhor Sabendo, que consiste na testagem por pares utilizando teste rápido de fluido oral, que já realizou mais de 70 mil testes.Os jovens também têm sido foco de campanhas de prevenção ao longo de todo o ano. O Ministério da Saúde desenvolve, em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, ações e campanhas regionais e municipais por ocasião de eventos específicos destinados à juventude, como shows e festas regionais. Nos últimos anos, os jovens também foram alvo de grandes campanhas de prevenção durante o Dia Mundial de Luta contra a Aids (1º de dezembro) e Carnaval, com material específico dirigido a essas faixas etárias.O Brasil tem avançado no controle da infecção, tendo alcançado melhoras significativas em todos os indicadores. O alcance das metas de 90% das pessoas testadas, 90% tratadas e 90% com carga viral indetectável até 2020, estabelecida pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS), é um dos resultados mais expressivo das ações de combate ao HIV e aids no país.No diagnóstico, o Brasil passou de 80%, em 2012, para 87%, em 2015, o que equivale a 715 mil pessoas. A ampliação da testagem é uma das frentes da nova política de enfrentamento do HIV e aids no país. Em 2015, foram realizados 8,5 milhões de testes. Os maiores incrementos foram observados na meta relacionada ao tratamento, que passou de 44%, em 2012, para 64%, em 2015, ou 455 mil pessoas. Na meta referente à redução da carga viral, o país passou de 75%, em 2012, para 90% em 2015, ou 410 mil pessoas.