Queda nas temperaturas exige agilidade na vacinação contra a gripe

Redação Bonde com AEN

Uma nova estratégia da Secretaria estadual da Saúde pretende aumentar o número de doações de sangue no Paraná. A proposta é capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dos municípios para que sensibilizem e incentivem os cidadãos a se tornarem doadores de sangue. Atualmente, o Hemepar conta com 21 unidades de coleta no Estado."É enorme a contribuição do trabalho dos ACS para saúde pública. Confio na ajuda desses profissionais para mais esse papel, o de captar novos doadores de sangue no Paraná", disse o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto. "Com essa parceria, nossa missão é aumentar em 30% a quantidade de doações no Estado", afirma.AVANÇOS – O diretor do Hemepar, Paulo Hatschbach, explica que os avanços na saúde paranaense, como aumento nos transplantes de órgãos, exigem crescimento nas doações de sangue. "Os hospitais estão crescendo, os números de transplantes no Paraná também está aumentando e o Hemepar precisa acompanhar isso. Então, é necessário conscientizar a população sobre o grande benefício da doação de sangue", diz ele.CAPACITAÇÕES – Os Agentes Comunitários de Saúde serão capacitados por meio de oficinas organizadas em todo o Estado. Em Curitiba, devido ao grande número de agentes, os eventos serão divididos por regiões da cidade durante todo o mês de maio. A região do bairro Tatuquara, na capital, foi a primeira a receber a capacitação. O evento aconteceu nesta quarta-feira (26) e reuniu mais de 70 ACS.Elza Savioli é agente e também doadora de sangue. "As pessoas nos tratam com muito respeito e aceitam as informações que levamos para dentro da casa delas. Doar sangue é fazer o bem e acho que isso vai ser percebido pela comunidade e trará resultados positivos", conta.A região de Cornélio Procópio foi a primeira a iniciar as ações, no final do mês de março. "A união de forças e a participação de todos é essencial para atingir nossos objetivos. Além disso, a ação valoriza o trabalho dos agentes. Isso deve ser repetido em todo Estado", comenta a diretora da 18ª Regional de Saúde, Fabiana Olchameski.FIDELIZAÇÃO – Hatschbach ressalta que o povo é solidário, mas muitas vezes acaba esquecendo da doação. "Os ACS vão ajudar nessa lembrança. Não precisamos apenas de doadores pontuais, precisamos dos fidelizados – que são aqueles que vão ao Hemepar de duas a três vezes ao ano", ressalta.O diretor também lembra que são necessárias de 600 a 800 bolsas de sangue por dia no Estado. "São 384 hospitais atendidos, que precisam de 14 a 15 mil bolsas de sangue mensalmente. Todo dia é um desafio. Com doadores fidelizados, podemos ficar um pouco mais tranquilos", explica.PARA DOAR – Para se tornar um doador de sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal); pesar acima de 50 quilos; estar descansado e bem alimentado; evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia da doação; não estar gripado, com febre ou diarreia; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; não estar grávida ou em período de amamentação; estar em boas condições de saúde e apresentar um documento oficial com foto.Confira AQUI os endereços da rede Hemepar.