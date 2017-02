Sete dicas para quem quer fugir do agito do Carnaval; confira!

Reprodução/Embratur



O acesso à internet pelo celular é cada vez mais comum entre os brasileiros. Eram 102 milhões de internautas de acordo com a Pesquisa TIC Domicílios 2015, divulgada no fim do ano passado, sendo que 89% deles acessavam a rede pelo celular. Um público que utiliza o aparelho para ter facilidades também na hora de viajar.São diversos aplicativos oferecidos para as plataformas Android e iOs que auxiliam na escolha de hospedagem, meios de transporte, bares, restaurantes e roteiros turísticos. Vários deles, com mecanismos de busca que permitem adequar a pesquisa ao perfil de cada turista.A Agência de Notícias do Turismo selecionou alguns desses aplicativos para ajudar os turistas. Para aqueles que não querem ter nenhum trabalho no planejamento, a dica é contratar um agente de viagem. Esse profissional terá todas as dicas, sugestões de roteiros dentro da verba estipulada, além de todo o conforto de fechar todos os atrativos antes mesmo da viagem.O planejamento talvez seja a parte mais importante da viagem, mas também uma das mais complicadas. Começa por decidir o destino, o meio de transporte para se chegar a ele, onde se hospedar, qual o melhor roteiro local, onde beber e comer, etc. Uma lista que demanda muitas pesquisas para adequar cada item ao gosto e ao bolso do viajante.Para descomplicar essas buscas, o site "Quanto Custa Viajar?" foi criado para mostrar aos viajantes o preço médio de diversos destinos pelo mundo, incluindo atrações turísticas, passeios e pacotes, com links diretos para sites de compras de passagens e hotéis com as melhores ofertas.O site passou a contar com uma ferramenta, chamada "Pra Onde Viajar?", que permite a escolha do destino a partir do orçamento do turista, o tempo de estadia e o período do ano em que fará a viagem. O sistema realiza uma busca e mostra as cidades em que o internauta consegue viajar com o dinheiro disponível, com os valores médios diários para transportes, hospedagem, alimentação e passeios calculados. Ainda é possível realizar buscas mais personalizadas, restringindo os interesses e preferências.Outra ferramenta de auxílio para o planejamento das viagens é o Tripadvisor. Com ela, é possível encontrar e reservar hospedagens e voos, além de buscar por restaurantes, passeios e atrativos turísticos. Os internautas também podem ordenar os resultados da pesquisa pelas avaliações realizadas por outros turistas aos estabelecimentos e serviços. Há também mapas, previsão do tempo, guias das cidades e fóruns de discussão em que os usuários dão dicas para os demais interessados.Reservar hotéis, voos e carros se torna uma tarefa mais fácil com o Kayak. A ferramenta permite comparar preços, com a possibilidade de cadastro para receber alertas sobre promoções. Com o aplicativo também é possível, por exemplo, organizar o itinerário da viagem e checar o status do voo. Outra funcionalidade disponível é a sincronização das reservas, útil, principalmente, se o turista for passear por diversos destinos. Para tanto, basta que o turista envie as confirmações de reserva para o e-mail indicado.A ferramenta identifica onde a pessoa está e mostra as hospedagens, bares, cafés, restaurantes, postos de combustíveis, bancos, cinemas, teatros e até os hospitais por perto. A lista traz o endereço completo dos estabelecimentos, com localização no mapa, preços, telefone, site e, em alguns casos, como os hotéis, a avaliação dos hóspedes, além de descrição do local, serviços disponíveis e fotos.Uma ferramenta que ajuda o turista a economizar e a não ficar na mão na hora em que mais precisar de sinal no celular. Com o aplicativo Maps.Me o turista não precisa ativar os dados de roaming de internet, o que gera uma cobrança extra, para ter os mapas que necessitar para uma viagem. O internauta só tem que lembrar de baixar o conteúdo de interesse antes de pegar a estrada, já que o sistema funciona em modo offline.