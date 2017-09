Brasil e China firmam acordo para facilitação de vistos

Reprodução/FBAJ

Uma mochila nas costas e o Brasil inteiro para desbravar. O famoso "mochilão" é uma excelente opção para quem deseja fazer uma viagem barata e despojada. Mesmo sendo mais comum entre os turistas mais jovens e aventureiros, a experiência pode ser bem vivida entre todas as faixas etárias, permitindo troca de culturas com outros viajantes.Como toda viagem, o mochileiro precisa se preparar. Para te ajudar, a Agência de Notícias do Turismo indica os roteiros preferidos dos mochileiros, segundo pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Albergues da Juventude (FBAJ). São locais com opções de turismo de aventura (com esportes radicais, natureza, acampamentos e ecologia) e também atrativos históricos. Que tal dar uma conferida?Os principais roteiros são Bonito (MS), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN), Florianópolis (SC), Salvador (BA), Gramado (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Mas cada mochileiro pode incluir o destino que quiser na própria lista, como fez Ramon Abraão, 21, e Ana Karini, 22. Os dois amigos já viajaram mais de 20 vezes juntos e estão de malas, ou melhor, de mochilas prontas, para conhecer 11 cidades do litoral nordestino, em janeiro de 2018, começando por Salvador e finalizando em Fortaleza. "A gente queria um destino com sol e praia, então eu decidi ir olhando no mapa e escolhendo as cidades pelas quais passaremos", explica Ramon.Depois de escolher o destino, é hora de buscar o meio de transporte e a hospedagem. Muitos adeptos do mochilão preferem os hostels, uma opção para quem deseja economizar dinheiro e fazer amigos. Existem mais de mil hostels espalhados pelo país, número que amplia as ofertas para o viajante na hora de escolher um destino. Para fazer uma pesquisa de onde eles estão é só clicar aqui Os hostels proporcionam ao mochileiro uma experiência que vai além de conhecer o destino turístico. O hóspede aprende a compartilhar os espaços, facilitando a criação de laços de amizade. Ainda de acordo com a Federação, jovens entre 21 e 35 anos são os que mais procuram o mochilão como forma de viajar pelo Brasil.Ramon e Ana aprovam a estadia em locais compartilhados. "Nós sempre optamos por ficar em hostel porque, além de ser mais barato, é um lugar divertido e conseguimos mais informações do que se estivéssemos em um hotel sem muita interação com outros hóspedes", explica o jovem.Outra pesquisa da FBAJ mostrou que, em geral, as mulheres preferem ficar em hostels porque se sentem seguras. É o caso de Adriana Cazelato, 27, que começou a fazer mochilões pelo Brasil quando tinha 18 anos. "Gosto de estar em hostel porque escolho ficar em quarto feminino, faço amizades e vou para os passeios com essas novas amigas, o que me traz uma sensação de segurança", conta a administradora de empresas. Carteira de Viajante Alberguista (HI Pass) é o documento oficial que permite tarifa especial nos hostels e todos os descontos e convênios que eles fazem com bares, restaurantes, shows e passeios. Ela é uma carteira internacional e vale no mundo inteiro, custa R$ 40 por ano e tem validade de um ano a partir da data de emissão. Hoje, o documento é virtual e os interessados recebem no e-mail. A carteira é gratuita para professores, agentes de viagens e guias de turismo que possuam o CADASTUR