Liberação de recursos pode impulsionar turismo no Paraná, afirma parlamentar

Agência de Notícias do PR

Os museus da Secretaria de Estado da Cultura funcionarão com horário diferenciado nesta sexta-feira, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Quem estiver na capital pode aproveitar a oportunidade e conhecer ou revisitar esses espaços. Com exceção do Museu Oscar Niemeyer, os demais museus têm entrada gratuita. A Biblioteca Pública do Paraná e o Centro Juvenil de Artes Plásticas estarão fechados.Quem for ao Museu Paranaense pode conhecer a nova exposição "A Arte de Daniel Conrade: natureza e cultura indígena", que registrou com perfeição povos indígenas, a vegetação e a fauna da Mata Atlântica. E ainda visitar as exposições: "O Museu da História do Paraná: Os 140 anos do Museu Paranaense", "Gufan – O paranaense de dois mil anos", "Coleção de Moedas Romanas", "Dinheiro e honraria: o acervo de numismática do Museu", "Memorial à Indústria da Erva-mate", "Imagens de um Lar", "Circuito da Ocupação do Território Paranaense", "Indústrias Paranaenses", "Escultura Arma em nó" de Carl Fredrik Reuterswärd, "Baixo relevo | O último túnel" de João Turin, "Igrejas Ucranianas no Paraná" e o painel "Vistas do Brasil".Já no Museu Alfredo Andersen três exposições estão em cartaz: "Expressão do Feminino", "Salas do Acervo" e "(à) Temporalidade". Nesta última, os artistas procuraram retratar o tempo de forma poética, por meio de fotografias.No Museu Oscar Niemeyer o público poderá conferir as exposições "Imagens Impressas: um percurso histórico pelas gravuras da Coleção Itaú Cultural", "Matéria Escura", "Kirchgäsnner: um modernista solitário", "Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen", "Obras sob a guarda do MON", "Histórias do acervo MON – em aberto", "Museu em Construção", Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.No Museu de Arte Contemporânea do Paraná os visitantes encontrarão as mostras "Anos 60/70: Um panorama", com curadoria de Ronald Simon, e "Bicicleta / Fotografias de Eduardo Nascimento", exposição composta por aproximadamente 30 fotografias em que a presença da bicicleta é uma constante.Quem for ao Museu da Imagem e do Som do Paraná poderá conferir a mostra "O parto delas", com imagens produzidas dentro de uma maternidade pública, que remetem ao protagonismo e à força feminina. Também poderá visitar a "Exposição do MIS-PR", especial do acervo, em que será possível ter contato com as reservas técnicas, até então inacessíveis ao público.No Museu do Expedicionário, o visitante poderá conferir a Exposição referente à participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial, permanente do museu, que mostra a participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante a Segunda Guerra Mundial.Confira aqui o horário de funcionamento dos museus.