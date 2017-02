Oferendas para Iemanjá chamam atenção de turistas na Bahia em dia dedicado à Rainha do Mar

Jericoacoara

Bonito

Arraial do Cabo

Capitólio

Caldas Novas

Angra dos Reis

São Miguel dos Milagres

Amazônia

Morro de São Paulo, BA

Fernando de Noronha

Poços de Caldas

Florianópolis

Campos de Jordão

Foz do Iguaçu

Ilhabela

Antes mesmo de fevereiro terminar, alguns destinos brasileiros já despontam como as principais apostas do turismo nacional. As cidades do litoral ainda são as mais procuradas entre os brasileiros.De acordo com um levantamento realizado pela agência online de viagens Hotel Urbano, Jericoacoara é o destino que mais cresceu no interesse nacional. O município é seguido por outras cidades litorâneas, como Arraial do Cabo, Fernando de Noronha e Angra dos Reis."Alguns destinos têm crescido muito no gosto do brasileiro. O país tem um litoral lindíssimo, mas cidades como Bonito e Capitólio estão ganhando cada vez mais espaço e mostrando que o Brasil vai muito além das praias" afirma Antônio Gomes, co-fundador e diretor comercial da agência. "O país ainda tem muito potencial para crescer e o nosso objetivo é fomentar cada vez mais o turismo interno"O município de Jijoca de Jericoacoara, fica a apenas 300 km da capital e esconde verdadeiros tesouros naturais. A Pedra Furada, um dos cartões postais mais famosos do Ceará, a praia de Tatajuba e a Duna do Pôr do Sol são alguns dos encantos da região.Gruta da Lagoa Azul, o Abismo de Anhumas e o Rio da Prata. Esses são alguns dos atrativos do maior polo de ecoturismo do Brasil. Cavernas, águas transparentes, rochas calcárias e muito verde formam o cenário encantador de Bonito. A cidade conta ainda com um leque extenso de atividades ao ar livre e impressiona turistas de todo o mundo com sua beleza.A Prainha, o Pontal do Atalaia e a Praia do Farol são exemplos de lugares imperdíveis em Arraial do Cabo. Queridinho dos cariocas, o município fica a cerca de 3 horas de viagem do Rio de Janeiro e é conhecido como "Caribe Brasileiro". O local dispõe de uma vida marinha diversificada e é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país.Com paisagens de tirar o fôlego e muito contato com a natureza que Capitólio ganha espaço no roteiro dos turistas brasileiros. O verde intocado da cidade atrai viajantes em busca de sossego, que seguem para conhecer o Parque Nacional da Serra da Canastra, as nascentes do Rio São Francisco, o Lago de Furnas e muito mais.Caldas Novas é um verdadeiro paraíso de águas termais. O local é perfeito para quem gosta de contato com a natureza e curte um banho refrescante de cachoeira. A Lagoa de Pirapitinga, uma das principais atrações da cidade, possui águas com as temperaturas mais altas da região. A cidade ainda conta com um centro histórico riquíssimo.Abençoada com uma natureza exuberante, Angra dos Reis já caiu no gosto dos cariocas há anos e atrai inúmeros turistas em busca de dias ensolarados e praias paradisíacas. A região conta com praias mais desertas, como Aventureiro, às extremamente movimentadas, como a do Dentista. A selvagem Ilha Grande é a maior da baía de Angra e reúne rios, cachoeiras e mais de 100 praias.A 100 quilômetros de Maceió, está São Miguel dos Milagres. Abençoada com um mar digno de comparação ao Caribe, a cidade é uma mistura de vilarejo tranquilo e praias paradisíacas. O destino ainda não é muito famoso e, por isso, é perfeito para fugir do tumulto. Com pousadas charmosas e paisagens espetaculares, o refúgio vem conquistando cada vez mais turistas.Berço da natureza, a Amazônia reúne milhares de opções de turismo. Com os preços mais acessíveis das passagens aéreas o destinodeixou de ser "para gringo" é possível conseguir voos com boas tarifas para Manaus, ponto de partida para diversos tours e passeios.Localizado na Ilha de Tinharé, no município de Cairu (BA), Morro de São Paulo é famosa por sua vida noturna agitada e contato com a natureza. As praias são os principais atrativos do destino que tem uma boa estrutura para receber os turistas.Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, a paradisíaca ilha possui areias douradas, um mar em tons de azul turquesa e verde esmeralda, vida marinha rica e encantadora e restaurantes charmosos.Poços de Caldas não vive apenas da saborosa culinária mineira. Com as facilidades das grandes cidades e a tranquilidade do interior, a cidade é perfeita para aqueles que preferem fugir do agito e curtir o contato com a natureza em diversos passeios, como a Pedra Balão, a cascata Véu das Noivas, o Recanto Japonês e a Fonte dos Amores.Florianópolis é repleta de vilarejos, praias selvagens e natureza preservada. Lá você pode mergulhar com snorkel, andar de caiaque, praticar sandboard nas dunas e muito mais. A beleza natural faz da ilha catarinense um destino perfeito para descansar ou se divertir.Campos do Jordão, a suíça Brasileira. O município é o mais alto do Brasil e fica a aproximadamente 167Km de São Paulo. Charme, natureza, infraestrutura e beleza não faltam por aqui. Alguns passeios são obrigatórios e não podem ficar de fora do seu roteiro, como o Bondinho e Estrada de ferro, o Morro do Elefante, Centro de Vila Capivari e a Pedra do Baú.Mundialmente famosa pelas Cataratas do Iguaçu, a cidade de Foz do Iguaçu também ganha destaque no coração dos brasileiros. A Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Parque das Aves, que abriga quase 1.000 animais, são atrações indispensáveis.As praias de Ilhabela oferecem desde natureza preservada e tranquilidade até badalação nos clubes de praia. É um destino coringa, ideal para um final de semana de descanso ou agitação. O município ainda conta com cachoeiras, praias paradisíacas como Praia do Bonete, Praia dos Castelhanos e Praia de Jabaquara e muitas atividades de lazer.