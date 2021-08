Apucarana sedia quatro modalidades esportivas dos 60º JUP's

A 60ª edição dos JUP's (Jogos Universitários do Paraná) será sediada neste sábado (28) em Apucarana (Centro-Norte). São 276 atletas representando dez instituições de ensino superior do Estado. O evento estava previsto para 2020, mas, devido à pandemia, foi adiado.

As competições serão nos complexos esportivos José Antônio Basso (Lagoão), Áureo Caixote e Estação Cidadania (Parque Japira). Atletismo, basquetebol, futsal e natação (masculino e feminino) são as modalidades em disputa. As provas do atletismo e da natação acontecem no Complexo Lagoão; o futsal no “Estação Cidadania” e o basquetebol no “Áureo Caixote”.





Emerson Venturini, coordenador de Esporte de Rendimento da Superintendência da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, explica que os formatos pensados para este ano, devido à pandemia, visam reduzir os riscos aos atletas, dirigentes e equipe de arbitragem. “Nos Jogos Universitários os atletas vão se deslocar até o local de competição, jogar e voltar para seu município de origem no mesmo dia. Desse modo, não teremos alojamentos, mantendo os atletas e as equipes técnicas pouco tempo nos locais. Os jogos não terão a presença de público”, comenta Venturini.



As modalidades de judô, karatê, handebol e vôlei serão disputadas em outras cidades da região também neste sábado (28). As disputas de handebol e karatê serão em Arapongas, o judô em Jandaia do Sul e o voleibol em Cambira. Ao todo, somandas as quatro cidades, 524 pessoas participam das competições. São 359 atletas, 48 dirigentes e 117 árbitros.

Em Apucarana vão competir atletas da FAG (Cascavel), FATEB (Telêmaco Borba), Guairacá (Guarapuava), Integrado (Campo Mourão), Universidade Estadual de Londrina (UEL)-Londrina, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)-Ponta Grossa, Uniamérica (Foz do Iguaçu), Unicesumar (Maringá),Unioeste (Cascavel) e Unopar (Campo Mourão).





Programação:

A primeira etapa do atletismo vai ocorrer no Lagoão, às 8h, e a segunda etapa, a partir das 13h30. A natação, também no Lagoão, com a primeira etapa iniciando às 8h, e a segunda, às 14h30.

O futsal no “Estação Cidadania” tem a seguinte programação: 9h, Unicesumar x Guairacá (f), 10h30, Unicesumar x FATEB (m), 14h, Guairacá x FATEB (f), 15h30, FATEB x Unicesumar (m), e às 17h, FATEB x Unicesumar (f).





O Complexo Áureo Caixote vai sediar o basquetebol. Os jogos marcados são: 9h, Uniamérica x Integrado (f), 10h45, Unicesumar x Integrado (m), 14h, Ingrado x Unicesumar (f), 15h45, Integrado x Unicesumar (m), e às 17h30, Unicesumar x Uniamérica (f).