Árvore cai sobre fiação elétrica e provoca transtornos no centro de Londrina

Uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica na esquina das ruas Senador Souza Naves e Alagoas, causando transtornos na região central de Londrina. A queda aconteceu na madrugada desta segunda-feira (4) e ninguém ficou ferido.

A espécie já estava condenada, segundo alguns comerciantes no local. Apesar de estar localizada em frente à Santa Casa de Londrina, não houve nenhuma intercorrência nos atendimentos do hospital. O comerciante Claudio Okura, que chegou para abrir a padaria às 4h30, contou que o trânsito na rua Souza Naves, entre a Goiás e a Alagoas, já estava interditado.

Com as equipes da Copel trabalhando no local desde a madrugada, a rede de energia elétrica foi abastecida até às 7h30. "Fomos avisados que haveria um desligamento para a manutenção da rede e que o retorno está sendo gradativo. Se passar de duas horas vai ficar complicado para nós, pois aqui na padaria não conseguimos fazer nada sem energia", disse Okura.



