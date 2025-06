Assistir filmes com amigos à distância: conheça 5 plataformas para tornar isso possível (e divertido!)

Quem disse que assistir a filmes com os amigos precisa ser presencial? Com as plataformas certas, você pode sincronizar o vídeo e ainda bater um papio ao vivo, como se estivessem todos juntos na mesma sala. Seja para maratonar uma série, ver um lançamento ou reviver um clássico, reunir a galera virtualmente é mais fácil do que você imagina.





Confira as melhores opções para assistir filmes e séries em sincronia com quem você quiser, mesmo à distância!

