Ação recolhe pneus velhos no parque Ney Braga em Londrina

A população que tiver pneus velhos, sem uso, com danos irreparáveis pode descartá-los na próxima quinta-feira (16), das 9h às 16h, no estacionamento do Parque Exposições Governador Ney Braga, que fica na avenida Tiradentes, 6.275, esquina com Rua Deputado Ardinal Ribas, em Londrina.

A organização é da Sema (Secretaria Municipal de Ambiente). Podem participar representantes de oficinas mecânicas, empresas de transporte urbano, revendedores e pequenos geradores de resíduo. Serão aceitos todos os tipos de pneus, como de bicicleta, carro, motos, carriolas e caminhonetes.

De acordo com a pasta, espera-se dar a destinação correta para esses materiais, evitando que eles sejam jogados na natureza. O descarte de pneus no meio ambiente é um problema devido ao elevado tempo de deterioração da borracha, o que causa a poluição do solo e a contaminação de áreas. Isso porque, quando exposta à luz solar e à chuva, os pneus se desfazem em líquidos e gases, assim como acontece quando eles são queimados e poluem o ar e a água.







“Além da contaminação do solo e da atmosfera, os pneus jogados em terrenos baldios, quintais e calçadas também são fontes para diversas doenças. O mosquito Aedes aegypti, por exemplo, se reproduz na água parada, que pode estar dentro desses materiais e transmite a dengue, a zika e a febre amarela. Além disso, animais peçonhentos podem utilizar esses ambientes escuros como abrigo, o que é um perigo para crianças, adultos e animais domésticos”, explicou a gerente de Educação Ambiental da Sema, Mariza Pissinati.