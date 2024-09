Airbags mortais ainda equipam 2,6 milhões de carros no Brasil; saiba se o seu é um deles

O defeito já causou sete mortes no Brasil, apontou um levantamento feito pela equipe de reportagem do Fantástico, da TV Globo. Um dos casos aconteceu em 2020, quando um motorista do veículo Honda New Civic LXS 2008 morreu após a ruptura do airbag Takata.

Contudo, segundo Kleinubing, os airbags são dispositivos de segurança passiva eficazes, e não podem ser julgados pelos defeitos do produto da Takata. "Em uma colisão, há o impacto do veículo, da pessoa projetada e dos órgãos internos contra as partes rígidas do corpo. O airbag minimiza essas lesões".

Rodrigo Kleinubing, perito em sinistros de trânsito, afirma que a reação química nos sistemas com defeito é rápida e violenta. "Com a explosão, a cápsula com nitrato de amônio [substância usada para a explosão] se rompe. É algo semelhante a um bomba."

O problema gerou um dos maiores recalls da história, com cerca de 100 milhões de veículos afetados mundo afora. Desses, 5,9 milhões estão no Brasil, sendo que 3,3 milhões de unidades já passaram pelo reparo no país. O serviço é gratuito e consiste na troca do insuflador, uma cápsula metálica.

Ainda há 2,6 milhões de carros com airbags defeituosos da marca Takata em circulação no Brasil, revelam dados da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor). São equipamentos que, em caso de acionamento, podem expelir partes metálicas em direção aos ocupantes dos bancos dianteiros edm uma velocidade superior a 300 km/h.

Fiscalização é falha





Para Rodolfo Rizzotto, coordenador do programa SOS Estradas, o problema dos airbags da Takata mostra que é necessário fiscalizar as montadoras. Ele afirma que são as empresas que definem quando devem fazer um recall, o que acaba favorecendo às corporações.





Isso também abre brechas para o recall branco, afirma. "O termo diz respeito a um defeito de fabricação que pode comprometer a segurança, mas que a montadora decide não comunicar, porque terá um alto custo."





Ainda de acordo com Rizzotto, a Senatran deveria ocupar o papel de comunicar os recalls aos proprietários, desenvolvendo campanhas de divulgação. Em resposta à Folha, o órgão afirmou que é de responsabilidade das montadoras promover os chamamentos.





Segundo a entidade, sua função é aplicar o artigo 131 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), no qual as campanhas de chamada para recall, quando não atendidas no prazo de um ano, devem constar no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).





Rodrigo Kleinubing também diz que as campanhas de divulgação de recalls precisam melhorar. "Pelo risco, as montadoras deveriam ter ações mais efetivas. É importante apostar em campanhas maiores, que sirvam para conscientizar o público."





Outro problema apontado por Rizzotto diz respeito à suposta gratuidade do serviço. "Caso eu tenha que me deslocar e viajar para atender a uma convocação, pagando combustível, pedágio e dia de trabalho, não tem nada de graça. Quem trabalha com carro pode perder o dia de trabalho."





Contudo, segundo ele, é importante destacar a responsabilidade do dono do carro. "A pessoa que toma ciência que seu veículo tem recall pendente, não realiza o serviço e vende o automóvel sem comunicar ao comprador o problema, deve ser punida", diz Rizzotto.