BNDES aprova mais R$ 200 milhões para braço da Embraer produzir carro voador

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anuncia nesta segunda-feira (2) a aprovação de um financiamento de mais R$ 200 milhões para a Eve, subsidiária da Embraer.

Os recursos, diz o banco, serão destinados ao desenvolvimento dos próximos protótipos do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical da empresa, o chamado eVTOL, mais conhecido como carro voador. A fonte do empréstimo é o Fundo Clima.

Em nota, o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, afirmou que o projeto se enquadra em uma das modalidades do fundo chamada "indústria verde".

São previstos investimentos em desenvolvimento tecnológico de bens e serviços voltados à descarbonização.

Em outubro, o BNDES já havia aprovado R$ 500 milhões para o projeto do carro voador da empresa. A quantia foi direcionada para a construção de unidade de produção em Taubaté, no interior paulista (a 140 km de São Paulo). Na ocasião, a fonte dos recursos foi o programa BNDES Mais Inovação.

