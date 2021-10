CMTU credencia idosos para vagas de estacionamento nesta quarta

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanismo) credencia, entre as 9h e 12h desta quarta-feira (27), no estacionamento do Londrina Norte Shopping, a população londrinense acima de 60 anos para o uso de vagas de estacionamento a idosos.





Prevista na Resolução n° 303/08 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a credencial de vagas de estacionamento é um documento oferecido a todas as pessoas com 60 anos ou mais. Até mesmo os idosos que não portam Carteira de Habilitação ou não são proprietários de veículos têm direito ao documento.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para solicitar a credencial, é preciso fazer o cadastro antes, no site da CMTU, clicando em “Atendimento do Protocolo – Agende já”, selecionando a opção “Credencial vagas especiais – idoso – Londrina Norte Shopping 27-10”, escolhendo o horário de preferência e fornecendo os dados pessoais.

Continua depois da publicidade





Depois, o solicitante deve comparecer ao local no horário agendado com uma cópia simples da Carteira de Habilitação ou RG e comprovante de residência no município de Londrina atualizado.





Para quem não conseguir agendar ou não tiver condições de acessar a internet, as equipes dos CCI (Centros de Convivência de Idosos) das regiões Norte, Leste e Oeste prestarão o auxílio necessário. Os endereços são: CCI Norte – Rua Luiz Brugin, 570; CCI Oeste – Rua Serra Pedra Selada, 111; CCI Leste – Gabriel Matokanovic, 260.

Continua depois da publicidade