Documentos digitais de trânsito poderão ser usados por paranaenses ao visitar Argentina e Paraguai

Desde a substituição dos documentos de veículos impressos em papel-moeda e a implantação do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), no qual ficam armazenados os documentos de veículos e habilitação, muitas pessoas sentiram dificuldades em cruzar as fronteiras portando apenas os documentos em seus celulares.

Foz do Iguaçu

Diretores do Detran-PR acompanham a equipe da Senatran em agendas pelo município do Oeste paranaense nesta segunda. O diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita, participou da abertura do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Polícia Rodoviária Federal, evento que reúne líderes e referências profissionais na área de tecnologia para apresentação e compartilhamento das melhores práticas que envolvem o uso de soluções tecnológicas em prol da segurança pública.

Presenças





Participaram do encontro com autoridades estrangeiras, na comitiva brasileira, a equipe técnica da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); o diretor de operações do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), Adriano Furtado; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Antônio Paim; o diretor-geral substituto da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho; o chefe da delegacia da PRF em Foz do Iguaçu, Marcos Pierre; o chefe da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Fabio Seiji Tamura; o coordenador do Comando Tripartite no Brasil, Alan Correia Porto; e uma equipe da Foztrans.