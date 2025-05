Encerra nesta sexta-feira o prazo para pagamento do IPVA para placas de final 7 e 8

Os proprietários de veículos com placas terminadas em 7 e 8 devem ficar atentos: o prazo para o pagamento da quinta e última parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025 termina nesta sexta-feira (23). Quem optou pelo parcelamento em cinco vezes deve quitar a última cota do tributo ao longo desta semana para evitar acréscimos.





O calendário de vencimento varia conforme o número final da placa, e atrasos no pagamento geram encargos. A multa é de 0,33% ao dia, acrescida de juros de mora calculados com base na taxa Selic. Após 30 dias de inadimplência, a penalidade passa a ser de 10% sobre o valor do imposto.

OPÇÕES DE PAGAMENTO





Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias de recolhimento não são enviadas pelos correios. A Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual também não encaminham boletos por e-mail nem aplicativos de mensagens. Os contribuintes do Paraná devem gerá-las para pagamento por meio dos canais oficiais, como o Portal IPVA, os aplicativos Serviços Rápidos, da Receita Estadual, e Detran Inteligente, disponíveis para Android e iOS, ou Portal de Pagamentos de Tributos.

Uma alternativa de pagamento do IPVA é o pix, por meio do QR Code inserido na guia de recolhimento, a partir de mais de 800 instituições financeiras. O pagamento nessa modalidade é compensado em até 24 horas e pode ser feito nos canais eletrônicos dos bancos ou por meio de aplicativos, não limitados aos parceiros do Estado.





Além disso, é possível pagar o IPVA com cartão de crédito, que permite parcelar os débitos em até 12 vezes. Neste caso, a Fazenda e a Receita chamam a atenção para as taxas cobradas pelas instituições operadoras. A tabela dos juros aplicados por cada uma delas está disponível AQUI.

A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre a existência de sites falsos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é que as guias de pagamento sejam sempre geradas através dos sites oficiais, cujos endereços terminam com a extensão “pr.gov.br”, ou por meio dos apps da Receita Estadual e do Detran, que fornecem formas seguras de realizar os pagamentos.





Confira o calendário de pagamento da última parcela do imposto:

Finais 1 e 2: 20/05 (vencido)

Finais 3 e 4: 21/05 (vencido)

Finais 5 e 6: 22/05 (vencido)

Finais 7 e 8: 23/05

Finais 9 e 0: 26/05