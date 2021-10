Encontro de Vespas e Lambrettas em Londrina tem inscrições abertas

Os amantes de carros e motos antigos podem se inscrever a partir desta quinta-feira (7) 12° Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas, sediado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na avenida Henrique Mansano, 777, no Jardim dos Alpes I, em Londrina, entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2022.

A ação terá início com a chegada e recepção dos participantes no dia 25 de fevereiro. As atividades que serão realizadas nos dias seguintes incluem, respectivamente, uma gincana de motonetas, um passeio em Sertanópolis e Primeiro de Maio, e por fim uma visita aos pontos turísticos de Londrina.



Na décima edição do evento, em 2019, a cidade foi optada para recebe-lo. O integrante da Confraria Vespa & Lambreta e organizador Leonardo Sfeir, disse que “Londrina foi escolhida por nunca ter sediado este evento e ser uma cidade estruturada e logisticamente bem localizada”.





O encontro conta com a parceria da Prefeitura de Londrina para sua divulgação. A expectativa é de que 200 a 300 pessoas participem com vespas, lambretas e carros antigos, sem contar o público visitante.

Para tanto, a ação deve seguir todas as regras sanitárias para a prevenção do novo coronavírus. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (43) 99991-9990 ou contatando o e-mail [email protected]