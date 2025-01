Encontro temático de carros antigos celebra Dia do Fusca em shopping de Londrina

A paixão pelo Fusca começou quando Leandro Guerra ainda era criança, ao viajar com os pais para a praia a bordo de um clássico Volkswagen. Agora adulto, ele se tornou não apenas um amante de carros antigos, mas um verdadeiro colecionar, com diversos modelos clássicos e nada menos que seis exemplares só do Fusca. Leandro vai levar o modelo 67 no próximo Encontro de Carros Antigos, na quinta-feira (16), a partir das 19h, no Londrina Norte Shopping, edição que celebra o Dia Nacional do Fusca, comemorado em 20 de janeiro. O evento, que tem ainda chopp, espetinho e pastel, é aberto ao público e arrecada alimentos não perecíveis entre os participantes expositores de veículos.





“Esse mês todo a gente comemora o Dia Nacional do Fusca, que é o dia 20. Então, a gente vai fazer um encontro em comemoração. Eu mesmo, tenho seis. Só nosso grupo mais de 600 pessoas têm [Fusca]”, conta Leandro, que herdou a paixão pelo Fusca do pai. “É gostoso ter um carro antigo porque onde você para com o Fusca todo mundo vem perguntar, contar uma história, pergunta se está vendendo Fusca ou faz a própria brincadeira do Fusca Azul, que um bate no outro. É muito legal”, diz. Leandro aprendeu a dirigir em um Fusca. “Tirei carteira no Fusca, na época não precisava de autoescola.”

A coleção começou apenas em 2018. Leandro chegou a ter oito fuscas, mas, hoje, tem apenas seis. Um deles estará em exposição no Londrina Norte Shopping, que é o modelo de 1967, já com placa preta. O Dia Nacional do Fusca é celebrar em 20 de janeiro porque a data marca o início da produção do veículo no Brasil, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em 1959.