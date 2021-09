Engenheiro mecânico orienta como economizar combustível

Aumento dos combustíveis, redução dos ganhos, encarecimento na manutenção do carro são as principais reclamações de quem tem um carro.

Para tirar dúvidas e mostrar quais serviços são desnecessários, o engenheiro mecânico Denis Marum escreveu um ebook e montou um curso de mecânica básica para diminuir os custos com o carro. Ele dá as principais dicas para poupar combustível:





Óleo do motor

Não deixe passar a data de troca, seja por quilometragem ou tempo de uso. Utilize sempre o óleo indicado no manual do proprietário e evite ser convencido pelos atendentes ou frentistas que insistem em vender produtos diferentes. O óleo do motor não precisa de aditivo.

Vazamentos





Fique atento aos vazamentos de óleo do motor, da direção hidráulica e de água. Observe a coloração: óleo do motor é marrom escuro (quando novo, a tonalidade é um pouco mais clara), óleo da direção hidráulica ou do câmbio automático é vermelho, vazamento de água é transparente, mas se o tom é o rosado, pode ser que o sistema de arrefecimento do veículo esteja comprometido.

Amortecedores





Quando for trocar o amortecedor, opte por uma peça nova, esqueça as recondicionadas. Amortecedor cansado pode estragar as buchas da suspensão e os pneus.



Velas

Responsáveis por queimar o combustível que entra no motor. Quando desgastadas, parte do combustível é eliminado pelo escapamento, fazendo com que você jogue dinheiro fora.

Alinhamento e balanceamento





Adiar esse ajuste acarreta gastos com combustível, desgaste prematuro dos pneus e desconforto na direção.

Se o motorista desconfiar se a gasolina está batizada, existe um teste rápido e fácil. Em um copo plástico, deve-se colocar a gasolina. Se ela estiver adulterada, o fundo do copo vai derreter. Combustível adulterado pode estragar a bomba, a boia de combustível, os bicos injetores e até o catalizador do escapamento.