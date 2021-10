Especialista aconselha como verificar se gasolina é adulterada

Com os seguidos reajustes nos preços dos combustíveis, crescem as reclamações. O encarecimento é uma limitação para quem conquistou o primeiro carro e quer aproveitá-lo.

Mas, conhecendo a manutenção preventina do veículo, há como economizar no gasto do combustível. O engenheiro mecânico Denis Marum, que montou um curso e-book sobre mecânica básica ideal a motoristas de primeira viagem. Se pensarmos no motorista que tem o primeiro carro e quem investe no conhecimento, isso significa tornar o negócio rentável e próspero. A economia vai ser na manutenção e no gasto diário do combustível”, explica Denis Marum.

Uma das dicas que o especialista oferece é um teste rápido de gasolina adulterada por solvente. Num copo plástico, coloca-se a gasolina. Se ela estiver "batizada", o fundo do copo vai derreter.





"Combustível adulterado pode estragar a bomba, a boia de combustível, os bicos injetores e até o catalizador do escapamento. Reparar esses problemas varia de R$ R$ 800,00 a R$ 5.000,00 nos carros premium”, alerta Marum.