Fiat traz Pulse 2022 com motor e transmissão inéditos da marca

O modelo 2022 do Fiat Pulse chega ao superpovoado segmento de utilitários compactos e traz, de uma vez só, novo motor, câmbio inédito para a montadora e itens como sensores de faixa e sistema de frenagem autônoma.



Para estacionar na garagem de casa uma das versões mais equipadas desse "jipinho", o comprador deve desembolçar a partir de R$ 98.990. As versões mais equipadas trazem motor 1.0 turbo flex (130 cv) combinado à caixa automática do tipo CVT, que simula sete marchas.

A mesma transmissão pode equipar a opção Drive 1.3 flex (109 cv) a um preço de R$ 89.990.



Há também a opção 1.3 com câmbio manual de cinco marchas. Posicionada como a mais em conta da linha, é vendida por R$ 79.990.

Os preços posicionam o carro na briga direta com Honda WR-V (a partir de R$ 95,7 mil) e Volkswagen Nivus (R$ 105,1 mil).



A montadora proporcionou um primeiro contato com o Pulse no campo de provas da Pirelli, na cidade de Elias Fausto (126 km de São Paulo). A versão avaliada foi a topo de linha Impetus Turbo. O carro estava equipado com sistema de frenagem autônoma, roteador de internet para até oito dispositivos e bancos com revestimento que imita couro. O preço nessa configuração chega a R$ 115.990.



O motor turbo faz o carro partir um tanto sonolento na primeira acelerada, mas isso é resolvido ao apertar a tecla Sport no volante, O botãozinho vermelho muda eletronicamente o mapa de aceleração e o Pulse parte lépido.



A direção levíssima facilita o trabalha de ziguezaguear entre os cones. O motorista está em posição elevada e a altura da carroceria permite até se aventurar por trechos esburacados de terra, mas trata-se de um carro urbano.



O banco traseiro recebe bem dois adultos. Há mais espaço para os joelhos do que no Volkswagen Nivus, porém o Fiat é mais apertado que o Honda WR-V.



A lista de itens de série inclui direção com assistência elétrica, ar-condicionado, sistema multimídia, controles de estabilidade, faróis com LEDs e acionamento elétrico de vidros, travas e retrovisores. As opções mais caras trazem uma tela maior para o sistema de multimídia.



O porta-malas tem 370 litros de capacidade, tamanho razoável para um modelo de porte compacto: são 4,10 m de comprimento. Embora perca em espaço interno, o concorrente Nivus tem 4,27 m e 415 litros para bagagens.